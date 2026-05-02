Миколенко близок к продлению контракта с Эвертоном

Украинский защитник вскоре подпишет новый договор с "ирисками".
Сегодня, 18:59       Автор: Игорь Мищук
Виталий Миколенко / Getty Images

Защитник Эвертона Виталий Миколенко близок к подписанию нового контракта с английским клубом.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в ближайшее время будут предприняты дальнейшие шаги по поводу продления сотрудничества между 26-летним футболистом и "ирисками". Украинец останется в команде и будет частью проекта клуба.

В нынешнем сезоне Миколенко провел в составе Эвертона во всех турнирах 32 матча, отличившись одной результативной передачей.

Отметим, ранее интерес к Миколенко приписывали клубам немецкой Бундеслиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

