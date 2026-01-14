iSport.ua
Миколенко может продолжить карьеру в Германии

Украинским защитником интересуются три представителя Бундеслиги.
Вчера, 20:58       Автор: Игорь Мищук
Виталий Миколенко / Getty Images
Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко входит в сферу интересов ряда немецких клубом.

Контракт 26-летнего футболиста с "ирисками" рассчитан до июня 2026 года, из-за чего летом он может стать свободным агентом либо же перейти в январе в другую команду по сниженной цене.

Читай также: Турецкий клуб проявляет интерес к украинскому защитнику из АПЛ

Как сообщает Fußballminister - Foreboding, возможность подписания украинского игрока рассматривают дортмундская Боруссия, РБ Лейпциг и франкфуртский Айнтрахт.

В нынешнем сезоне Миколенко провел за Эвертон 21 матч во всех турнирах без результативных действий.

Отметим, ранее главный тренер Эвертона Дэвид Мойес заявил, что клуб ведет переговоры с Миколенко по поводу продления контракта.

