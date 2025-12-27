Турецкий клуб проявляет интерес к украинскому защитнику из АПЛ

Турецкий гранд может подписать в зимнее трансферное окно Виталия Миколенка, сообщает 4th Official.

По имеющейся информации, Галатасарай заинтересован в усилении состава украинским защитником.

Отмечается, что турецкий клуб не будет ждать окончания контракта Миколенка с Эвертоном, который заканчивается летом 2026 года, и собирается подписать его в январе.

Ранее сообщалось, что Фулхэм может подписать защитника как свободного агента летом следующего года.

Накануне Виталий Миколенко провел юбилейный матч за Эвертон.

