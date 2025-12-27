iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Миколенко добрался до юбилейной отметки

Украиенц проводит свой 125-й матч в АПЛ.
Сегодня, 17:52       Автор: Андрей Безуглый
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Защитник Эвертона Виталий Миколенко добрался до праздничной отметки.

Матч 18-го тура АПЛ против Бернли стал для украинца 125-м в составе "ирисок" в рамках АПЛ.

Напомним, что Миколенко перебрался в Эвертон в 2022 году за 23 млн евро, который клуб заплатил Динамо.

За свои 124 матча в английской Премьер-лиге украинец отличился четырьмя голами и двумя ассистами. Всего же на счету Миколенко 138 матчей за "ирисок".

На момет написания заметки в матче Берли - Эвертон безголевая ничья после первого тайма.

Ранее также сообщалось, что Арсенал неожиданно потерял защитника.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виталий Миколенко

Статьи по теме

Турецкий клуб проявляет интерес к украинскому защитнику из АПЛ Турецкий клуб проявляет интерес к украинскому защитнику из АПЛ
Оценка Миколенко за матч с Арсеналом Оценка Миколенко за матч с Арсеналом
Украинский защитник попал в сферу интересов клубов Бундеслиги Украинский защитник попал в сферу интересов клубов Бундеслиги
Довбик и Миколенко могут оказаться в одном клубе Довбик и Миколенко могут оказаться в одном клубе

Видео

ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: продолжение Кубка африканский наций, матчи АПЛ, новый тур Серии A
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
просмотров

Последние новости

Европа20:25
Виртц: Я был уверен, что рано или поздно забью
Европа19:52
Турецкий клуб проявляет интерес к украинскому защитнику из АПЛ
Европа19:47
Тренер Валенсии погиб вместе с тремя своими детьми
Другие страны19:35
Кубок африканских наций-2025: Сенегал и ДР Конго разошлись ничьей
Европа19:17
Бернли не смог взломать оборону Эвертона с Миколенком, а Ярмолюк отдал ассист против Борнмута
Европа18:55
Ливерпуль и Арсенал минимальными победами заработали важные очки
Бокс18:38
Стало известно, ответил ли Джошуа на предложение выйти на бой с Уордли
Европа17:52
Миколенко добрался до юбилейной отметки
Европа17:52
Челси предложил Николаса Джексона одному из грандов Серии А
Европа17:25
Арсенал неожиданно потерял защитника
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK