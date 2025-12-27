Миколенко добрался до юбилейной отметки

Защитник Эвертона Виталий Миколенко добрался до праздничной отметки.

Матч 18-го тура АПЛ против Бернли стал для украинца 125-м в составе "ирисок" в рамках АПЛ.

Напомним, что Миколенко перебрался в Эвертон в 2022 году за 23 млн евро, который клуб заплатил Динамо.

За свои 124 матча в английской Премьер-лиге украинец отличился четырьмя голами и двумя ассистами. Всего же на счету Миколенко 138 матчей за "ирисок".

На момет написания заметки в матче Берли - Эвертон безголевая ничья после первого тайма.

