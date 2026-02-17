iSport.ua
ПСЖ без Забарного с трудом камбекнул против Монако

Монегасков подвёл росиянин.
Вчера, 23:57       Автор: Андрей Безуглый
Дезире Дуэ / Getty Images
Дезире Дуэ / Getty Images

Во вторник, 17 февраля, Монако и ПСЖ встретились в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов. Илья Забарный остался на скамейке запасных.

Монегаскам понадобились лишь 55 секунд, чтобы открыть счёт. Быстрый гол на свой счёт записал Фоларин Балогун.

Он же сразу отметился и вторым голом, поставив парижан в непростое положение. На 22-й минуте ПСЖ мог отыграть один мяч, но Кон справился с ударом Витиньи.

Далее гости ещё и потеряли Усмана Дембеле, однако, как оказалось, даже к лучшему. Вышедший на замену Дезире Дуэ сразу же забил гол,бабеще до перерыва Хакими восстановил паритет.

Со стартом второго тайма Монако остался в меньшинстве после удаления головина. Парижане сразу воспользовались преимуществом - Дуэ оформил дубль и вывел свою команду вперёд.

В итоге, полностью владея инициативой команда Луиса Энрике довела поединок до победы. Илья Забарный остался в запасе.

Монако - ПСЖ 2:3

Голы: Балогун, 1, 18 - Дуэ, 19, 67, Хакими, 41

