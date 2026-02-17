Бастони впервые прокомментировал свою симулляцию

Защитник Интера Алессандро Бастони прокомментировал свою скандальную симуляцию.

Напомним, что в матче с Ювентусом итальянец симулировал фол, в результате чего Калюлю был удален с поля.

В интервью Бастони признал, что допустил ошибку и сожалеет о своем поступке.

Было много разговоров о том, что произошло в субботу. Я подождал несколько дней, чтобы проанализировать произошедшее и оценить разницу между тем, что я почувствовал на поле. Я почувствовал контакт с моей рукой, реакция на который кажется приукрашенной после изучения повтора. Я здесь, чтобы взять на себя ответственность. Больше всего я разочарован своим поведением после удаления. Я здесь, потому что человек имеет право совершать ошибки, но также и обязан признавать их

