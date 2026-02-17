Украина определилась с составом сборной на женскую эстафету на Олимпиаде-2026
Биатлонная командная гонка на Играх состоится 18 февраля.
Женская сборная Украины по биатлону определилась с составом на эстафету на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортине.
Стартовать в украинской команде будет Александра Меркушина, а завершит гонку Дарина Чалык.
Состав сборной Украины на эстафету представлен на официальном сайте Олимпиады.
Состав сборной Украины:
- 14-1. Александра Меркушина
- 14-2. Юлия Джима
- 14-3. Кристина Дмитренко
- 14-4. Дарина Чалык
Женская эстафета в рамках биатлонных соревнований на Играх состоится в среду, 18 февраля, и начнется в 15:45 по киевскому времени.
