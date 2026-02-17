Украина определилась с составом сборной на женскую эстафету на Олимпиаде-2026

Женская сборная Украины по биатлону определилась с составом на эстафету на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортине.

Стартовать в украинской команде будет Александра Меркушина, а завершит гонку Дарина Чалык.

Читай также: Украина неудачно провела мужскую эстафету на Олимпиаде-2026, Франция взяла историческое золото

Состав сборной Украины на эстафету представлен на официальном сайте Олимпиады.

Состав сборной Украины:

14-1. Александра Меркушина

14-2. Юлия Джима

14-3. Кристина Дмитренко

14-4. Дарина Чалык

Женская эстафета в рамках биатлонных соревнований на Играх состоится в среду, 18 февраля, и начнется в 15:45 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты биатлонных гонок на Олимпиаде-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!