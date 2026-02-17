На церемонии открытия Олимпийских игр произошла любопытная ситуация, пишет Associated Press.

Оказалось, что табличку Украины несла росиянка Анастасия Кучерова.

По традиции, таблички стран делятся между волонтерами случайным образом. Однако в этот раз организаторы позволили сделлать выбор, и Кучерова решила нести украинскую табличку.

Женщина покинула росию 14 лет назад и с тех пор живет в Милане. Представить Украину она решила в качестве протеста против политики болот и против войны.

Когда идешь рядом с этими людьми, понимаешь, что они имеют полное право испытывать ненависть к любому росиянину. Тем не менее, я думаю, что важно сделать даже небольшой поступок, чтобы показать им, что, возможно, не все люди думают одинаково. Нет ни одного слова, которое можно сказать, чтобы обнулить тот вред, который эти люди уже понесли, и нет ни одного слова, которое может приблизить к прощению

Отметим, что личности волонтеров обычно остаются в секрете в течение 10 дней. Кучерова же решила самостоятельно рассказать журналистам о своей роли.

