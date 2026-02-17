Украинцы выступили на втором этапе лыжного двоеборья на Олимпиаде-2026
Во вторник, 17 февраля, на Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортине были разыграны медали в мужском лыжном двоеборье.
Украину в соревнованиях представляли Дмитрий Мазурчук и Александр Шумбарец.
После прыжков на большом трамплине Шумбарец занимал 30-е место, а в гонке на 10 км финишировал 31-м. Мазурчук по итогам прыжков шел 34-м, а в гонке сумел улучшить свои позиции и опередил соотечественника, замкнув топ-30.
Свое второе золото Олимпиады-2026 завоевал норвежец Енс Лурос Офтебру, второе место занял австриец Йоханнес Лампартер, а третьим стал финн Илкка Херола.
Олимпийские игры-2026
Лыжное двоеборье, мужчины
Гонка на 10 км
- Енс Лурос Офтебру (Норвегия) 24:45,0
- Йоханнес Лампартер (Австрия) +5,9
- Илкка Херола (Финляндия) +14,8
…
30. Дмитрий Мазурчук (Украина) +5:53,8
31. Александр Шумбарец (Украина) +6:08,3
