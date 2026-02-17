iSport.ua
Украинцы выступили на втором этапе лыжного двоеборья на Олимпиаде-2026

Мазурчук замкнул топ-30 в гонке, Шумбарец финишировал следом.
Сегодня, 15:58       Автор: Игорь Мищук
Дмитрий Мазурчук / Getty Images
Дмитрий Мазурчук / Getty Images

Во вторник, 17 февраля, на Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортине были разыграны медали в мужском лыжном двоеборье.

Украину в соревнованиях представляли Дмитрий Мазурчук и Александр Шумбарец.

Читай также: Украинцы завершили первую часть соревнований в лыжном двоеборье

После прыжков на большом трамплине Шумбарец занимал 30-е место, а в гонке на 10 км финишировал 31-м. Мазурчук по итогам прыжков шел 34-м, а в гонке сумел улучшить свои позиции и опередил соотечественника, замкнув топ-30.

Свое второе золото Олимпиады-2026 завоевал норвежец Енс Лурос Офтебру, второе место занял австриец Йоханнес Лампартер, а третьим стал финн Илкка Херола.

Олимпийские игры-2026
Лыжное двоеборье, мужчины
Гонка на 10 км

  1. Енс Лурос Офтебру (Норвегия) 24:45,0
  2. Йоханнес Лампартер (Австрия) +5,9
  3. Илкка Херола (Финляндия) +14,8

30. Дмитрий Мазурчук (Украина) +5:53,8
31. Александр Шумбарец (Украина) +6:08,3

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием выступлений украинцев на Олимпиаде-2026.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лыжное двоеборье Олимпиада-2026 Олимпийские игры-2026

