Украинцы завершили первую часть соревнований в лыжном двоеборье
Во вторник, 17 февраля, на Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортине проходят соревнования в лыжном двоеборье, первой частью которых были прыжки с большого трамплина.
Украину в этой дисциплине представляют два атлета: Александр Шумбарец и Дмитрий Мазурчук.
Читай также: Украинский прыгун с трамплина Марусяк признал ошибки на Олимпиаде: "Немного облажались"
По итогам первого раунда двоеборья Шумбарец идет на 30-м месте, показав результат 114.5 м и 104.0 балла. В гонке украинец будет стартовать с отставанием в 3:04 минуты от лидера.
Мазурчук в прыжках с трамплина стал 34-м с показателем 112.0 м и 91.7 балла. В гонке он будет уступать лидеру 3:53 минуты.
Лидерство после прыжковой части соревнований захватил японец Рета Ямамото.
Вторая часть двоеборья - лыжная гонка на 10 км начнется в 14:45 по киевскому времени.
Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием выступлений украинцев на Олимпиаде-2026.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!