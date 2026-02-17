Украинцы завершили первую часть соревнований в лыжном двоеборье

Шумбарец идет 30-м после прыжков с трамплина, Мазурчук - 34-м.

Во вторник, 17 февраля, на Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортине проходят соревнования в лыжном двоеборье, первой частью которых были прыжки с большого трамплина.

Украину в этой дисциплине представляют два атлета: Александр Шумбарец и Дмитрий Мазурчук.

Читай также: Украинский прыгун с трамплина Марусяк признал ошибки на Олимпиаде: "Немного облажались"

По итогам первого раунда двоеборья Шумбарец идет на 30-м месте, показав результат 114.5 м и 104.0 балла. В гонке украинец будет стартовать с отставанием в 3:04 минуты от лидера.

Мазурчук в прыжках с трамплина стал 34-м с показателем 112.0 м и 91.7 балла. В гонке он будет уступать лидеру 3:53 минуты.

Лидерство после прыжковой части соревнований захватил японец Рета Ямамото.

Вторая часть двоеборья - лыжная гонка на 10 км начнется в 14:45 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием выступлений украинцев на Олимпиаде-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!