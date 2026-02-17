iSport.ua
Украинский прыгун с трамплина Марусяк признал ошибки на Олимпиаде: "Немного облажались"

Разочарованный результат.
Сегодня, 08:45       Автор: Валентина Чорноштан
Евгений Марусяк / Getty Images
Евгений Марусяк / Getty Images

В понедельник, 16 февраля, на Олимпийских играх в Милане разыграли медали в прыжках с трамплина. Украину на этом соревновании представили Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко. Спортсмены в первом раунде заняли 14-е место и не прошли во второй раунд.

Для Суспільне Спорт Евгений Марусяк рассказал о том, что стало причиной невыхода во второй раунд нашей национальной команды:

Мы немного облажались. Не знаю, что сказать. Наверное, если бы могли попрыгать на этих трамплинах, то, может быть, поняли бы этот трамплин лучше, и нам было бы легче. На самом деле не знаю, как было бы, потому что летом прыгали - он был существенно другим, чем сейчас.

"Очень подавленные какие-то. Уже даже как-то желания нет. Сначала мы ехали сюда с позитивом, потому что знали, что форма есть, всё есть, прыгаем неплохо на соревнованиях и тренировках. Приехали сюда, а здесь всё совсем по-другому", - отметил Евгений. 

Добавим, что во вторник, в рамках 11-го дня Олимпийских игр, пройдет биатлон. Уже известен состав сборной Украины на эстафету.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Евгений Марусяк

