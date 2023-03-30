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Украинский спортсмен обновил собственный рекорд Украины на Кубке мира по прыжкам с трамплина

Евгений Марусяк за счет своего обновленного рекорда выступит в финале соревнования.
Сегодня, 17:28
Евгений Марусяк / https://www.skijumping.pl/
Евгений Марусяк / https://www.skijumping.pl/

В четверг, 30 марта, в словенской Планице состоялась квалификация Кубка мира по прыжкам с трамплина.

От Украины на старт вышел 23-летний Евгений Марусяк. За счет своего выступления он сумел преодолеть квалификацию - с результатом 211 м он занял 30-е место, которое позволит ему выступить в финале.

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Кроме этого, Марусяк обновил установленный им же самим рекорд Украины по дальности прыжка. 

Предыдущий рекорд был установлен в январе этого года во время этапа Кубка мира в Тауплице (Австрия). Тогда Евгений пролетел 210 м. К тому же он остается единственным украинцем, преодолевшим планку в 200 м.

Финал Кубка мира по прыжкам с трамплина состоится в пятницу, 31 марта. Начало запланировано на 16:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Прыжки с трамплина Евгений Марусяк

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