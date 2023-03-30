Федерация фехтования Дании отменила турнир из-за допуска росиян

Решение FIE вызывает все больше осуждения в мире.

Федерация фехтования Дании (DFF) решила отменить международный турнир в Копенгагене.

Причиной тому послужил допуск росиян и белорусов до международных турниров, что позволит им квалифицироваться на Олимпийские игры в 2024 году.

Ранее Международная федерация фехтования приняла решение допустить граждан стран-террористов к участию в соревнованиях. Против этого уже выступило пару сотен спортсменов.

"Мы пришли к выводу, что, к сожалению, не в состоянии провести соревнования. Мы не можем сделать это в нынешних условиях, когда к участию допускаются росийские и белоруские спортсмены", - сказал председатель DFF Ян Сильвест Йенсен.

Ранее FIE запретила украинским спортсменкам публично выражать протест на турнире в Китае.