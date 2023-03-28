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Более 300 фехтовальщиков выступили против возвращения росиян на турниры

Решение FIE вызвало бурную реакцию среди спортсменов.
Сегодня, 11:13
Чемпионат мира по фехтованию / FIE
Чемпионат мира по фехтованию / FIE

318 фехтовальщиков со всего мира обратились к МОК и FIE с просьбой пересмотреть решение о допуске росиян на турниры.

Открытое письмо подписали спортсмены из европейских стран, а также Чили, США, Японии, Канады, Мексики и Бразилии.

"С полным пренебрежением к голосам спортсменов вы позволили росии и беларуси вернуться к соревнованиям FIE. Это очевидное нарушение позиции МОК. И это в очередной раз показывает, что интересы росии важнее голосов и прав спортсменов, особенно из Украины", - приводит текст письма Reuters.

Напомним, что ранее на внеочередном заседании комитета Международная федерация фехтования решила разрешить участвовать в турнирах спортсменам из стран-террористов.

Это решение FIE вызвало негативную реакцию украинских фехтовальщиц на турнире в Китае, однако орагнизаторы не позволили выражать протест публично.


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