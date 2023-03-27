На Кубке мира по фехтованию Украине запретили выражать протест против возвращения росиян

В китайском Нанкине стартовал Кубок мира по фехтованию, на котором организаторы турнира запретили представителям Украины любые протесты против террористов.

Дело в том, что незадолго до начала турнира, Международная федерация фехтования (FIE) на внеочередном заседании решила допустить росиян к участию в соревнованиях.

Представительницы Украины попытались выразить публичный протест, однако встретили яростное сопротивление со стороны организаторов.

Чемпионка Европы по фехтования Влада Харькова рассказала, что планировалось вывесить баннер с числом жертв, погбиших от росийской агрессии, однако сделать этого не удалось. Соотвествующее видео спортсменка выложила в своем Инстаграме.

"FIE, вы упоминали, что политике не место в спорте. Позвольте спросить: как спорт может оставаться в стороне, когда около 343 объектов спортивной инфраструктуры было уничтожено, а более 250 спортсменов больше никогда не смогут соревноваться?

росия нарушает все олимпийские правила. FIE пытается скрыть правду за угрозами, ограничениями и попытками закрыть нам рот. Но как это отличается от политической стратегии росии?", - написала Харькова.

Также фехтовальщица написала, что наши спортсмены попыталась провести акцию протеста, прицепив к маскам специальные наклейки, которые раздали тем, кто также против решение FIE. Однако судьи заставили всех участников турнира обязательно их снять.

Напомним, ранее снялись с Гран-при ФИДЕ сестры Музычук из-за того, что к соревнованиям допустили росиянок.