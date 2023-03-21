iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Сестры Музычук снялись с женского Гран-при в Нью-Дели

Очередной протест против болотной страны.
Сегодня, 13:40
Анна и Мария Музычук / facebook
Анна и Мария Музычук / facebook

Украинские шахматистки Анна и Мария Музычук снялись с женского Гран-при ФИДЕ в Нью-Дели.

Федерация предпочла умолчать о причинах такого решения, однако стоит отметить, что на турнире примут участие росиянки.

Сестер Музычук заменят Нино Бациашвили и Вайшали Рамешбабу, а сам турнир стартует 24 марта.

Решение Анны и Марии одним из первых прокомментировал тренер Магнуса Карлсена Петер Гейне Нильсен, по его словам, происходящее в корне неправильно.

"Федерация фехтования Украины решила не участвовать в турнирах, на которых выступают росийские спортсмены.

Недавно сестры Музычук отказались от участия в Гран-при ФИДЕ, на котором выступают росийские игроки.

Не должно быть так, чтобы отступали жертвы", - сказал Нильсен.

Напомним, ранее мэр Парижа заявила, что она намерена не допустить росиян и белорусов к Олимпиаде-2024.


Статьи по теме

Повторение финала, Украина на Уэмбли и ужасные флешбеки: что смотреть во время международной паузы Повторение финала, Украина на Уэмбли и ужасные флешбеки: что смотреть во время международной паузы
Хэмилтон признался, что ему некомфортно в новом болиде Хэмилтон признался, что ему некомфортно в новом болиде
"Мотивация зашкаливает": Лунин поделился ожиданиями от матча с Англией "Мотивация зашкаливает": Лунин поделился ожиданиями от матча с Англией
G2 против Movistar Riders: онлайн-трансляция матча ESL Pro League G2 против Movistar Riders: онлайн-трансляция матча ESL Pro League
Помочь журналистам

Видео

Барселона - Реал 2:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Барселона - Реал 2:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Евро-202417:00
Повторение финала, Украина на Уэмбли и ужасные флешбеки: что смотреть во время международной паузы
Формула 116:51
Хэмилтон признался, что ему некомфортно в новом болиде
Евро-202416:24
"Мотивация зашкаливает": Лунин поделился ожиданиями от матча с Англией
Киберспорт16:22
G2 против Movistar Riders: онлайн-трансляция матча ESL Pro League
Украина15:59
ФК Львов уволил главного тренера и его ассистента
Европа15:40
Севилья отправила в отставку главного тренера
Европа15:21
"Арсенал - это Роллс-Ройс": Мерсон уверен, что "канониры" выиграют АПЛ
Евро-202414:52
Англия - Украина: где смотреть матч квалификации чемпионата Европы 26.03.2023
НБА14:40
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: сольные проходы Брукса и Рэндла возглавили рейтинг
Европа14:27
Ньюкасл намерен подписать хавбека Манчестер Юнайтед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK