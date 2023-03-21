Сестры Музычук снялись с женского Гран-при в Нью-Дели

Украинские шахматистки Анна и Мария Музычук снялись с женского Гран-при ФИДЕ в Нью-Дели.

Федерация предпочла умолчать о причинах такого решения, однако стоит отметить, что на турнире примут участие росиянки.

Сестер Музычук заменят Нино Бациашвили и Вайшали Рамешбабу, а сам турнир стартует 24 марта.

Решение Анны и Марии одним из первых прокомментировал тренер Магнуса Карлсена Петер Гейне Нильсен, по его словам, происходящее в корне неправильно.

"Федерация фехтования Украины решила не участвовать в турнирах, на которых выступают росийские спортсмены.

Недавно сестры Музычук отказались от участия в Гран-при ФИДЕ, на котором выступают росийские игроки.

Не должно быть так, чтобы отступали жертвы", - сказал Нильсен.

Напомним, ранее мэр Парижа заявила, что она намерена не допустить росиян и белорусов к Олимпиаде-2024.