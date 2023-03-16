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Мэр Парижа: Сделаю все, чтобы россиян и белорусов не было на Олимпиаде-2024

Анн Идальго не хочет, чтобы представители стран-агрессоров участвовали в Олимпийских играх в ее городе.
Сегодня, 19:19
Анн Идальго / Getty Images
Анн Идальго / Getty Images

С 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже пройдут 33-е Летние Олимпийские игры.

В последнее время президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах все чаще говорит о том, что представители стран-агрессоров должны выступить на будущей Олимпиаде. Однако мэр Парижа Анн Идальго имеет по данной теме иное мнение.

"Я не могу представить, что МОК примет такое решение (допустить россиян и белорусов к соревнованиям). Ни на секунду не могу себе вообразить, что МОК захочет оставить такое наследие. Поэтому я сделаю все, что в моих силах, чтобы этого не произошло", - цитирует Идальго L'Équipe.

Бах и Идальго на церемонии закрытия ОИ-2020 в Токио
Бах и Идальго на церемонии закрытия ОИ-2020 в Токио / Источник: Getty Images

"Мы должны действовать прямо сейчас. Тот факт, что МОК выбрал Париж для проведения этой Олимпиады, очень символичен, потому что это столица прав человека".

"Это город, где со времен Французской революции были подписаны все великие универсальные декларации прав человека. Это страна и город, которые не могут увести взгляд, когда речь идет о правах человека".

Напомним, что недавно Спортивный арбитражный суд вдвое сократил дисквалификацию Олега Верняева - теперь украинский гимнаст сможет выступить и на чемпионате мира, и на Олимпийских играх в Париже.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина олимпийские игры олимпиада война война с россией

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