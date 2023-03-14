Готов к соревнованиям: Верняеву вдвое сократили срок дисквалификации

Украинский гимнаст сможет принять участие не только в Олимпийских играх-2024, но и в предстоящем осеннем чемпионате мира.

Олимпийский чемпион 2016 года по спортивной гимнастике Олег Верняев может принимать участие во всех соревнованиях.

В своих социальных сетях 29-летний украинец объявил, что ему вдвое сократили срок дисквалификации (с четырех лет до двух).

"Я в строю. Это был длительный процесс, во время которого я доказал отсутствие намерений принимать допинг. Суд сократил санкцию вдвое. Это говорит о том, что суд согласился с моими доводами и подтвердил то, что мельдоний попал в организм не по моей вине или небрежности".

"Спасибо моим близким и друзьям за веру и поддержку на протяжении всего этого времени. И привет всем, кто так этого не хотел. До встречи) Быстрее. Выше. Сильнее".

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Напомним, что с 5 марта 2020 года Олег Верняев оставался вне соревнований. Сначала он был отстранен от турниров, а перед Олимпиадой в Токио он получил 4-летнюю дисквалификацию после того, как в его допинг-тесте был обнаружен мельдоний.

В августе 2021 года гимнаст подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, который, в итоге, принял его доводы и сократил дисквалификацию. Теперь Верняев может готовиться к предстоящей Олимпиаде в Париже 2024 года.

Ранее тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский заявлял, что в случае сокращения дисквалификации он включит Верняева в состав команды во время подготовки к чемпионату мира, который пройдет с 1 по 8 октября в Антверпене.