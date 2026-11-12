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Украинского боксера дисквалифицировали на 20 месяцев

Даниил Лозан получил наказание за три нарушения антидопинговых правил.
Сегодня, 18:35       Автор: Сергей Носенко
Даниил Лозан
Даниил Лозан

23-летний украинский боксер Даниил Лозан (16-1, 9 КО) получил 20-месячную дисквалификацию от Международного агентства тестирования (ITA).

Об этом сообщается на официальном сайте организации, которая осуществляет антидопинговое сопровождение Международной боксерской ассоциации (IBA).

Лозана признали виновным в нарушении статьи 2.4 Антидопинговых правил IBA. В течение 12 месяцев украинский боксер трижды нарушил требования по предоставлению информации о своем местонахождении.

Спортсмен не стал оспаривать предъявленные обвинения и согласился с предложенными ITA последствиями. Дело было урегулировано путем принятия боксером предложенного наказания.

Срок отстранения Лозана начался 23 апреля 2026 года и завершится 22 декабря 2027 года. Кроме того, аннулированы все результаты украинца, начиная со 2 сентября 2025 года.

Напомним, тем временем Василий Ломаченко официально возвращается в бокс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дисквалификация

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