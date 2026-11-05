Василий Ломаченко официально возвращается в бокс

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях заключил многолетнее соглашение о совместном продвижении с промоутерской компанией Top Rank и собственной структурой Loma Power Promotions.

О возвращении украинца 5 ноября объявила пресс-служба Top Rank в официальном Instagram-аккаунте. Ломаченко выходит из боксерского перерыва и готовится вновь выступать на профессиональном ринге.

По данным издания The Ring, одним из вероятных соперников украинца может стать непобежденный филиппинец Чарли Суарес (19-0, 11 КО). Предполагается, что поединок может состояться в феврале 2027 года. Однако официально имя соперника пока не объявлено.

Напомним, Ломаченко объявил о завершении профессиональной карьеры в июне 2025 года. На тот момент украинцу было 37 лет. Последний поединок он провел в мае 2024-го, когда победил австралийца Джорджа Камбососа техническим нокаутом в 11-м раунде и завоевал чемпионский пояс IBF в легком весе.

За профессиональную карьеру Ломаченко одержал 18 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения. Он становился чемпионом мира в трех весовых категориях, а также дважды выигрывал Олимпийские игры — в Пекине-2008 и Лондоне-2012.

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