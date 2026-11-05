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Белью объяснил, почему завершил карьеру после боя с Усиком

Бывший чемпион мира Тони Белью рассказал, почему поединок против украинского боксера Александра Усика стал последним в его профессиональной карьере.
Сегодня, 17:21       Автор: Сергей Носенко
Тони Белью / Getty Images
Тони Белью / Getty Images

Британец поделился воспоминаниями о завершении карьеры на YouTube-канале The Stomping Ground.

"Бой с Усиком был последним, но до этого я дважды дрался с Дэвидом Хэем. К счастью, все сложилось хорошо — я дважды победил его. А что касается боя с Усиком… Я понимал, что это конец. По сути, я завершил карьеру на собственных условиях. В тот вечер, выходя на ринг, я знал, что делаю это в последний раз. Мое тело больше не выдерживало таких нагрузок", — рассказал Белью.

Британец отметил, что независимо от результата поединка считал его достойным завершением карьеры.

"Если бы я победил его, это был бы триумфальный финал, вершина моей карьеры. А если бы проиграл — что ж, я дрался с лучшим соперником, которого только можно пожелать. Поэтому я принял это. Больше всего я всегда боялся, что не добьюсь успеха. Если бы я не завоевал титул WBC, то, вероятно, продолжал бы драться до сих пор, потому что стремился бы исправить ситуацию", — добавил боксер.

Напомним, Усик и Белью встретились 10 ноября 2018 года в Манчестере. На кону стояли чемпионские пояса украинца в первом тяжелом весе.

Британец успешно начал поединок и опережал соперника по запискам двух из трех судей, однако Усик переломил ход встречи и нокаутировал его в восьмом раунде.

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