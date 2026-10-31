Усик появился рядом с Канело перед боем
Украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик появился вместе с Саулем Альваресом на арене Kingdom Arena в Эр-Рияде.
Боксеры прибыли на арену перед поединком Канело против Кристиана Мбилли (29-0-1, 24 КО).
Усик сопровождал мексиканского боксера во время его появления на арене.
Причины такого присутствия украинца рядом с командой Альвареса не уточняются.
CANELO 🤝 USYK Oleksandr Usyk is here to support Canelo Alvarez against Christian Mbilli tonight 🐐 #CaneloMbilli | @RiyadhSeason | Live on DAZN 🥊 https://t.co/fyrutkkKEL— Ring Magazine (@ringmagazine) October 31, 2026
Напомним, бой Канело Альвареса и Кристиана Мбилли за титул чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе состоится 31 октября в Эр-Рияде.
В этот вечер Карл Джеймс Мартин нанес Давиду Пикассо второе поражение в карьере.
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