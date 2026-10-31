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Усик появился рядом с Канело перед боем

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик появился вместе с Саулем Альваресом на арене Kingdom Arena в Эр-Рияде.
Вчера, 22:45       Автор: Сергей Носенко
Усик и Канело / Getty Images
Усик и Канело / Getty Images

Боксеры прибыли на арену перед поединком Канело против Кристиана Мбилли (29-0-1, 24 КО).

Усик сопровождал мексиканского боксера во время его появления на арене.

Причины такого присутствия украинца рядом с командой Альвареса не уточняются.

Напомним, бой Канело Альвареса и Кристиана Мбилли за титул чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе состоится 31 октября в Эр-Рияде.

В этот вечер Карл Джеймс Мартин нанес Давиду Пикассо второе поражение в карьере.

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