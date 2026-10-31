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Карл Джеймс Мартин нанес Давиду Пикассо второе поражение в карьере

В рамках боксерского вечера в Эр-Рияде Карл Джеймс Мартин одержал победу над мексиканцем Давидом Пикассо.
Сегодня, 20:29       Автор: Сергей Носенко
Карл Джеймс Мартин
Карл Джеймс Мартин

Поединок в полулегком весе завершился раздельным решением судей.

Двое арбитров отдали победу Мартину со счетом 95:94 и 96:93, тогда как третий выставил 95:94 в пользу Пикассо.

Так Мартин нанес мексиканскому боксеру второе поражение в профессиональной карьере. До этого Пикассо имел в своем активе 33 победы и одну ничью.

Напомним, бой прошел в андеркарде поединка между Саулем Канело Альваресом и Кристианом Мбилли, в котором на кону стоит чемпионский пояс WBC во втором среднем весе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пикассо андеркард

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