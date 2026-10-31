Верес - Черноморец 1:3: обзор матча и результат игры 31.10.2026

В субботу, 31 октября, Верес принимал на своем поле Черноморец в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги.

Подопечные Романа Григорчука пропустили первыми, однако смогли отыграться и оформить волевую победу со счетом 3:1.

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Верес быстро повел в матче, сумев открыть счет уже на третьей минуте. Андре Гонсалвеш убежал в контратаку по правому флангу, прострелил на дальнюю, а Уэсли Помба в падении замкнул его передачу.

Тем не менее еще до перерыва Черноморцу удалось отыграться и выйти вперед. Счет на 21-й минуте сравнял Василий Курко, который после заброса с левого фланга в штрафную от Гиорги Робакидзе сумел принять мяч и вторым касанием отправить его в нижний угол. На 33-й минуте "моряки" забили второй раз после ошибки вратаря Вереса Валентина Гороха. Голкипер в своей штрафной подарил мяч Николаю Когуту, а тот отдал под удар уже в пустые ворота на Кристиана Мба.

Во второй половине встречи победный для Черноморца результат закрепил Андрей Хома. На 70-й минуте нападающий одесской команды, который за две минуты до этого вышел на замену, получил передачу из глубины от Робакидзе, убежал от защитника и с линии штрафной точно пробил в правый нижний угол.

Набрав девять очков, Черноморец занимает на данный момент десятое место в турнирной таблице УПЛ. Верес имеет такое же количество баллов и расположился на 12-й позиции.

Статистика матча Верес - Черноморец 11-го тура чемпионата Украины

Верес - Черноморец 1:3

Голы: Уэсли, 3 - Курко, 21, Мба, 33, Хома, 70

Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 6 - 12

Удары в створ: 3 - 4

Угловые: 5 - 3

Фолы: 15 - 6

Верес: Горох - Протасевич, Ципот, Вовченко, Смиян - Баран (Уолли, 79), Харатин (Чечер, 59) - Уэсли (Шарай, 59), Александров (Нио, 59), Фабрисио, Гонсалвеш (Баия, 65).

Черноморец: Аниагбосо - Пушкарев, Жаржу, Мельниченко, Фарина - Хобе, Курко (Клец, 83), Робакидзе - Алефиренко, Мба (Йока, 83), Когут (Хома, 68).

Предупреждения: Вовченко, Харатин, Шарай - Фарина.

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