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Усик вернется в тяжелый вес ради титульного поединка

Украинский боксер собирается подраться с Давидом Бенавидесом.
Сегодня, 10:59       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший бесспорный чемпион супертяжелого веса Александр Усик планирует вернуться в тяжелый дивизион, где также в свое время был абсолютом.

Об этом сообщает The Ring со ссылкой на директора команды украинского боксера Сергея Лапина.

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Отмечается, что в тяжелом весе украинец собирается устроить бой против чемпиона мира по версиям WBA и WBO Давида Бенавидеса, который 5 декабря проведет унификацию с обладателем титула WBC Михалом Чеслаком.

Усик свой последний поединок в тяжелом дивизионе провел еще в ноябре 2018 года, одержав досрочную победу в восьмом раунде над  Тони Беллью, после чего поднялся в супертяжелый вес, где дважды становился абсолютным чемпионом.

Напомним, ранее Бенавидес подтвердил вероятность боя с Усиком.

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