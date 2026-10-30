Шахтер все-таки дожал Оболонь во втором тайме

В пятницу, 30 октября, Шахтер встречался с Оболонью в рамках 11-го тура УПЛ.

Ожидаемо хозяева сразу завладели инициативой и стали искать прорехи в обороне сопреника. Траоре в первые полчаса имел два неплохих момента открыть счет, но не хватило точности.

В итоге Оболонь сумела выдержать натиск "горняков" в первом тайме. Более того, им удалось сохранить ворота пустыми и половину второго тайма, пока на 71-й минуте Алиссон наконец не сумел открыть счет.

Несмотря на результат, Шахтер продолжил давить, и в концовке матча бразилец оформил дубль, принеся команде уверенную победу.

Статистика матча Шахтер - Оболонь 11-го тура чемпионата Украины

Шахтер - Оболонь 2:0

Голы: Алиссон, 71, 85

Владение мячом: 76% - 24%

Удары: 14 - 1

Удары в створ: 6 - 0

Угловые: 8 - 0

Фолы: 14 - 4

Шахтер: Ризнык — Караваев (Винисиус, 61), Грам, Бондарь, Азарови — Очеретько (Назарина, 88), Крыскив (Мейреллиш, 61), Изаки (Мендоса, 78) — Бруниньо (Алиссон, 61), Траоре, Невертон (Марлон Гомес, 78).

Оболонь: Баранцов — Капинус, Т. Мороз, Ермаков, Прокопчук, Е. Шевченко — Мишнев (Полегенько, 78), Чех (Мединский, 78), Волохатый (Маткевич, 86) — Слободян (Теслюк, 86), Суханов (Устименко, 44).

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