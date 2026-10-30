Украинский форвард претендует на игрока месяца

Нападающий Жироны Владислав Ванат вошел в список номинантов на лучшего игрока Сегунды в октябре.

Украинец провел очень результативный месяц, отличившись четрьмя голами и ассистом в трех матчах.

Сельте Ванат забил хет-трик, ставший для него первым во взрослой карьеры, а затем отметился еще голом в ворота Андорры.

Кроме Ваната на приз претендуют Мигель де ла Фуэнте из Альмерии, Исраэль Суэро из Кастельона, Эдер Гарсия из Кордовы и Серхио Роделас из Гранады.

В текущем сезоне на счету украинца всего семь матчей, пять голов и два ассиста.

Ранее также сообщалось, что другой украинец отметился вторым голом в сезоне.

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