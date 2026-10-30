23-летняя украинка завоевала бронзу чемпионата мира по тяжелой атлетике

В весовой категории до 57 кг спортсменка заняла третье место по сумме двоеборья, а также выиграла малую серебряную медаль в рывке.

Украинская тяжелоатлетка Ольга Ивженко стала бронзовым призером чемпионата мира-2026, который проходит в китайском Нинбо.

Ивженко успешно выполнила все шесть подходов. В рывке украинка последовательно подняла 91, 94 и 96 кг. Последний результат принес ей второе место в этой дисциплине.

В толчке Ольга также справилась со всеми попытками, зафиксировав 113, 116 и 118 кг. По этому показателю она стала четвертой.

В итоге украинская тяжелоатлетка набрала 214 кг по сумме двоеборья (96 кг в рывке и 118 кг в толчке) и завоевала бронзовую награду.

Чемпионкой мира стала представительница КНДР О Кван Ок, показавшая результат 227 кг. Серебро досталось Чень Гуаньлин из Тайваня, которая набрала 215 кг.

Для Ивженко эта награда стала первой в карьере на взрослом чемпионате мира. В 2025 году она завоевала бронзу чемпионата Европы, а незадолго до нынешнего мирового первенства в третий раз стала чемпионкой Европы среди молодежи.

Медаль Ивженко стала первой для сборной Украины на чемпионате мира-2026.

Напомним, ранее Алпеева принесла Украине первое золото ЧМ-2026 по спортивной борьбе.

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