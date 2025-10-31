iSport.ua
Русский Українська
Другие

Украинская тяжелоатлетка Ивженко триумфально завершила молодёжное Евро-2025

Завоевала три золота.
Сегодня, 09:54       Автор: Валентина Чорноштан
Ольга Ивженко / uwf.in.ua
Ольга Ивженко / uwf.in.ua

Украинская тяжелоатлетка Ольга Ивженко завоевала три золотые награды и получила абсолютное чемпионство на молодёжном Евро-2025.

На проходящем в Албании молодёжном Евро-2025 сборная Украины выступала в тяжёлой атлетике. Больше всего наград завоевала Ольга Ивженко — три золотые медали.

В первой попытке рывка Ольга показала результат 91 кг, во второй улучшила его на два килограмма, а завершила соревнование, покорив 95 кг, тем самым заняв первое место.

Вторую золотую медаль Ивженко завоевала в толчке. Украинка в первой попытке подняла вес 111 кг, после чего улучшила результат на четыре килограмма и победила с этим результатом.

По сумме двух дисциплин Ольга Ивженко показала результат 210 кг, став абсолютной чемпионкой Евро U23.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ольга Ивженко

Статьи по теме

Ивженко принесла Украине первые медали чемпионата Европы по тяжелой атлетике Ивженко принесла Украине первые медали чемпионата Европы по тяжелой атлетике
Выйдет ли Зинченко против МЮ? Тренер Ноттингем Форест - о возвращении украинца Выйдет ли Зинченко против МЮ? Тренер Ноттингем Форест - о возвращении украинца
Кризис в Дженоа. Тренер и спортивный директор под угрозой увольнения Кризис в Дженоа. Тренер и спортивный директор под угрозой увольнения
Невероятный старт Сан-Антонио. Сперс выиграли первые пять матчей сезона Невероятный старт Сан-Антонио. Сперс выиграли первые пять матчей сезона

Видео

Яремчук сумасшедшим дальним ударом забил за Олимпиакос - видео
Яремчук сумасшедшим дальним ударом забил за Олимпиакос - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа11:16
Выйдет ли Зинченко против МЮ? Тренер Ноттингем Форест - о возвращении украинца
Европа10:50
Кризис в Дженоа. Тренер и спортивный директор под угрозой увольнения
НБА10:23
Невероятный старт Сан-Антонио. Сперс выиграли первые пять матчей сезона
Другое09:54
Украинская тяжелоатлетка Ивженко триумфально завершила молодёжное Евро-2025
Европа09:27
Довбик может перейти в топ-клуб Серии А во время зимнего трансферного окна
НХЛ08:56
НХЛ: Лос-Анджелес проиграл Детройту, Бостон переиграл Баффало, а Сан-Хосе одержал первую победу
НБА08:17
НБА: Милуоки вырвали победу у Голден Стейт, Оклахома и Сан-Антони до сих пор непобедимы
Европа07:42
Футбол сегодня: Украинцы сыграют с Хетафе, а Кудривка встретится с Оболонью
Европа07:33
Зал славы АПЛ: Эден Азар и Гарри Невилл пополнили список
Европа07:21
Гол Судакова отменили, но он стал одним из лучших в составе Бенфики
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK