Украинская тяжелоатлетка Ивженко триумфально завершила молодёжное Евро-2025

Украинская тяжелоатлетка Ольга Ивженко завоевала три золотые награды и получила абсолютное чемпионство на молодёжном Евро-2025.

На проходящем в Албании молодёжном Евро-2025 сборная Украины выступала в тяжёлой атлетике. Больше всего наград завоевала Ольга Ивженко — три золотые медали.

В первой попытке рывка Ольга показала результат 91 кг, во второй улучшила его на два килограмма, а завершила соревнование, покорив 95 кг, тем самым заняв первое место.

Вторую золотую медаль Ивженко завоевала в толчке. Украинка в первой попытке подняла вес 111 кг, после чего улучшила результат на четыре килограмма и победила с этим результатом.

По сумме двух дисциплин Ольга Ивженко показала результат 210 кг, став абсолютной чемпионкой Евро U23.

