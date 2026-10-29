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Шахтер - Оболонь: анонс матча чемпионата Украины

Предлагаем вашему вниманию вместе с BETKING, стратегическим партнером УПЛ, превью поединка одиннадцатого тура чемпионата Украины.
Вчера, 17:27       Автор: Андрей Безуглый
Шахтер - Оболонь / upl.ua
Шахтер - Оболонь / upl.ua

В пятницу, 30 октября, 11-й тур УПЛ будет открыт матчем между Шахтером и Оболонью. Для "горняков" это отличный шанс снова заработать очки, а вот для "броваров" практически катастрофа.

У Оболони и без того непростой календарь и еще более сложная ситуация в чемпионате, а теперь еще и придется играть с Шахтером, который точно очень зол после матчей с Интером и Зарей.

Предлагаем вашему вниманию анонс встречи Шахтер - Оболонь.

Шахтер - Оболонь
30 октября | 18:00 | Арена Львов, Львов

Шахтер снова лишился лидерства в чемпионате после ничьей с Зарей, а до этого команда Турана очень обидно уступила Интеру в Лиге чемпионов.

Очевидно, все это больно ударило по команде, так как накануне Шахтер легко разделался с Динамо в Кубке Украины, а теперь предстоит матч с Оболонью. Это в любом случае был бы легкий матч для "горняков", но в текущей ситуации команда может выдать и тотальный разгром.

У "броваров" в этом сезоне мало что складывается. Команда с трудом держится вне зоны вылета, однако перспектива находится в зоне стыковых матчей их так же вряд ли радует. При этом казалось, что у Антоненко получилось наладить ситуацию, команда обыграла Верес и заработала очко в матче с Черноморцем, но затем Полесье спустило их с небес на землю.

При любых раскладах Оболонь - абсолютный аутсайдер этого противостояния, и только чудо поможет команде зацепиться за очки.

Интересный факт

Шахтер и Оболонь провел между собой всего девять поединков, которые все девять выиграли "горняки" с общим счетом 29:1.

Только в прошлом сезоне "бровары" пропустили от донецкого клуба девять мячей - шесть в первом круге и еще три во втором. В мае Шахтер оформил уверенную победу благодаря голам Мейреллиша, Грама и Шведа, хотя и Оболонь сумела ответить голом Чеха.

Ориентировочные составы

Ждать каких-либо сюрпризов не стоит, оба тренера будут делать то, что делают всегда. Туран выставит второй состав, который будет заряжен после потери очков с Зарей, а Антоненко выставит лучшее, что у него есть, чтобы хотя попытаться побороться.

Кадровая ситуация у обоих команд так же практически не изменилась У Шахтера все так же нет Педриньо и Эгиналду, которые и так бы не вышли в старте. А вот у киевлян есть серьезная потеря - Тарас Лях, что сильно ограничить и так не самый большой атакующий потенциал команды.

Шахтер: Ризнык — Караваев, Грам, Бондар, Винисиус — Изаки, Назарина, Крыськив — Проспер, Мейреллиш, Бруниньо.

Оболонь: Федоривский - Мединский, Ломницкий, Прокопчук, Полегенько - Волохатый, Чех, Суханов, Слободян, Маткевич - Устименко.

Прогноз ISPORT: 4:0

Очевидно, что главный вопрос здесь не "кто победит", а "сколько сможет или захочет забить Шахтер". Между командами огромная пропасть, которую даже минимизировать кажется практически невозможным.

"Горняки" очень хотят вернуться на вершину, потому вряд ли будут расслаблены из-за статуса соперника, так что шансы Оболони остаются минимальными. Лучшее, на что может рассчитывать столичный клуб - избежать разгрома.

Эксперты BETKING уверены в победе Шахтера, на которую дают коэффициент 1.16. Победа Оболони же оценивается лишь в 17.00, а ничья имеет коэффициент 7.50.

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