УПЛ-2026/27, анонс 11-го тура: Динамо снова устроит феерию в Кривом Роге?

В пятницу, 30 октября, стартует одиннадцатый тур УПЛ, который ознаменует начало второй трети чемпионата.

Киевское Динамо отправится в гости к Кривбассу, с которым в прошлом сезоне команды на двоих забили 11 голов.

Полесье сыграет на выезде в Ковалевке, Шахтер примет Оболонь, а Харьков в Черкассах попробует одолеть ЛНЗ.

Шахтер Донецк – Оболонь

30 октября | 18:00 | "Арена Львов", Львов

На прошлой неделе Шахтер впервые за долгое время не смог забить в матче чемпионата и потерял очки. В противостоянии с Зарей "горнякам" пришлось довольствоваться сухой ничьей. Оболонь, в свою очередь, разгромно уступила на выезде житомирскому Полесью.

Мало кто ожидает, что киевляне смогут на равных противостоять Шахтеру и хотя бы отобрать у него очки. "Горняки" считаются явными фаворитами и имеют все шансы одержать уверенную победу.

Арда Туран, вероятно, вновь прибегнет к масштабной ротации состава. Команде не поможет Педриньо, перенесший операцию, однако и без него у Шахтера достаточно исполнителей, чтобы уверенно обыграть Оболонь.

Эксперты BETKING ожидают результативного поединка. Тотал больше 3,5 гола оценивается коэффициентом 2,05, а тотал меньше 3,5 — 1,76.

Верес – Черноморец

31 октября | 13:00 | стадион "Авангард", Ровно

В пяти домашних матчах нынешнего сезона Верес набрал всего четыре очка. При этом стоит учитывать, что на стадионе "Авангард" ровенчане принимали и Динамо, и Шахтер, которым уступили. Также команда проиграла Колосу.

Однако в предстоящем матче против Черноморца ситуация может сложиться иначе. Именно Верес считается фаворитом противостояния и имеет больше шансов на победу.

В пользу ровенчан говорят и результаты одесситов на выезде. Черноморец провел всего три гостевых матча, но ни в одном из них команда не смогла набрать хотя бы одного очка. К тому же одесситы забили лишь один гол — в ворота Зари две недели назад.

В линии BETKING победа Вереса оценивается коэффициентом 2,25. Ничья — 3,00, а успех Черноморца — 3,66.

Левый Берег – Буковина

31 октября | 13:00 | "Арена Левый Берег", Киевская область

Левый Берег и Буковина с начала сезона одержали лишь по одной победе. При этом обе команды сейчас находятся вне зоны вылета.

На прошлой неделе Левый Берег сыграл вничью с ЛНЗ без забитых голов и теперь имеет в своем активе восемь очков. Буковина также не победила в предыдущем туре, разойдясь миром с Кривбассом — этот матч тоже завершился со счетом 0:0. Всего у черновицкой команды уже шесть ничьих в нынешнем сезоне, а в активе — девять очков.

Определить очевидного фаворита предстоящего противостояния сложно. Однако эксперты считают, что немного больше шансов на победу у Буковины, которая попытается воспользоваться возможностью улучшить свое турнирное положение.

BETKING оценивает шансы обеих команд на победу одинаково: коэффициент на успех Левого Берега составляет 2,71, такой же показатель предлагается на победу Буковины. Ничья оценивается коэффициентом 3,20.

Колос Ковалевка – Полесье Житомир

1 ноября | 13:00 | стадион "Колос", Ковалевка

Лидер чемпионата Украины Полесье проведет свой матч в воскресенье на выезде в Ковалевке против местного Колоса.

В прошлом туре житомирцы разгромили Оболонь и благодаря потере очков донецким Шахтером вернули себе лидерство в турнирной таблице. Ранее Полесье также одержало важную победу над самим Шахтером, подтвердив свои амбиции в борьбе за самые высокие места.

Колос под руководством Руслана Костышина существенно улучшил результаты по сравнению с началом сезона. В последних четырех турах команда одержала три победы и поднялась уже на восьмую строчку турнирной таблицы.

Ковалевцы находятся в хорошей игровой форме, но теперь их ждет серьезное испытание. Хватит ли этого подъема, чтобы отобрать очки у лидера чемпионата, покажет непосредственно матч.

В BETKING победа Колоса оценивается коэффициентом 6,00, ничья — 4,20, а успех Полесья — 1,52.

ЛНЗ Черкассы – Харьков

1 ноября | 13:00 | "Черкассы-Арена", Черкассы

В начале сезона, еще в августе, футбольный клуб Харьков уступил Полесью и Шахтеру. С тех пор команда существенно улучшила результаты и побеждала во всех турнирах, в которых участвовала, за исключением товарищеских встреч.

В середине недели Харьков обыграл в Кубке Украины сарненский Маяк со счетом 2:1. Интересно, что именно такой результат был зафиксирован во всех четырех последних матчах команды — каждый раз харьковчане побеждали с разницей в один мяч.

Следующим соперником Харькова станет ЛНЗ. После неудачного старта сезона черкасский клуб также улучшил свои результаты и сейчас делит с Зарей шестое и седьмое места в турнирной таблице. На прошлой неделе ЛНЗ упустил возможность войти в топ-5, не сумев победить Левый Берег на выезде.

Теперь черкасскую команду ждет еще более сложное испытание. Харьков находится среди лидеров и постарается продлить свою успешную серию. Удастся ли команде удержаться в топ-3, покажет очное противостояние.

Эксперты BETKING оценивают победу ЛНЗ коэффициентом 3,10, ничью — 3,00, а успех Харькова — 2,45.

Кривбасс – Динамо Киев

2 ноября | 13:00 | стадион "Горняк", Кривой Рог

В прошлом сезоне матч между Кривбассом и Динамо в Кривом Роге стал одним из самых обсуждаемых поединков года. В апреле 2026-го команды на двоих забили одиннадцать голов, а киевляне одержали победу со счетом 6:5. Глейкер Мендоса отметился четырьмя мячами, после чего перебрался в Шахтер.

Интересно, смогут ли команды вновь устроить настолько результативное противостояние. Рассчитывать на одиннадцать голов, конечно, не стоит, но болельщики вполне могут надеяться на пять-шесть забитых мячей на двоих. В любом случае матч обещает быть интересным.

Динамо продолжает погоню за лидерами чемпионата. Киевляне отстают от Харькова на два очка, а от Шахтера и Полесья — на шесть. Поэтому команде Мацея Кендзёрэка крайне нежелательно терять очки.

В линии BETKING тотал больше 3,5 гола оценивается коэффициентом 2,25, а тотал меньше 3,5 — 1,62.

Заря – Эпицентр

2 ноября | 13:00 | стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского, Киев

На первый взгляд, Заря и Эпицентр расположены рядом в турнирной таблице: луганчане занимают седьмое место, а клуб из Каменца-Подольского — девятое. Однако на самом деле разница между командами составляет шесть очков.

Заря вместе с ЛНЗ борется с Карпатами за место в топ-5. В прошлом туре луганчане сыграли вничью с Шахтером, а перед этим одержали две победы подряд, поэтому команда демонстрирует достаточно стабильные результаты.

Эпицентр, напротив, в последнее время не впечатляет. После разгромного поражения от Динамо команда в пяти следующих турах смогла набрать лишь одно очко.

С учетом текущей формы соперников именно Заря будет фаворитом предстоящей встречи. Луганчане намерены продолжить борьбу за верхнюю часть турнирной таблицы, тогда как Эпицентру необходимо прерывать серию неудачных результатов.

BETKING оценивает победу Зари коэффициентом 1,96. Ничья — 3,66, а победа Эпицентра — 3,60.

Карпаты Львов – Кудривка

2 ноября | 18:00 | стадион "Украина", Львов

Одиннадцатый тур украинской Премьер-лиги завершится противостоянием Кудривки и Карпат.

Кудривка продолжает занимать последнее место в турнирной таблице после разгромной победы над Буковиной две недели назад. В прошлом туре команда уступила Динамо в Киеве, однако тот матч запомнился прежде всего страшной травмой Ивана Петряка, которого карета скорой помощи увезла прямо с поля в больницу.

Карпаты, в свою очередь, существенно ухудшили результаты по сравнению с началом сезона, когда даже возглавляли турнирную таблицу. В последних четырех матчах чемпионата львовяне не одержали ни одной победы: трижды сыграли вничью и один раз минимально уступили Динамо три недели назад.

Теперь Карпаты надеются начать новую победную серию при поддержке родных болельщиков. Если львовяне не смогут одолеть такого соперника, как Кудривка, это станет настоящей сенсацией.

В BETKING победа Карпат оценивается коэффициентом 1,40. Ничья — 4,75, а успех Кудривки — 7,50.

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