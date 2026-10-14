Украинку заставили слушать гимн беларуси на пьедестале чемпионата Европы

Во время церемонии награждения тяжелоатлетке Полине Кононченко пришлось оставаться на пьедестале, пока звучал гимн беларуси в честь победы Евгении Ильиной.

Соревнования прошли 13 октября в городе Дуррес. Ильина завоевала золото в весовой категории до 57 кг с результатом 190 кг в сумме двоеборья. Кононченко поднялась на третью ступень пьедестала, показав результат 181 кг. Серебро досталось испанке Елене Абанc Агурреа, набравшей 187 кг.

Украинка также стала второй в толчке, подняв 103 кг. В этом упражнении Ильина показала результат 104 кг.

После инцидента Федерация тяжелой атлетики Украины выступила в поддержку спортсменки. В заявлении организация подчеркнула, что присутствие Кононченко на пьедестале было частью спортивного протокола и не означает поддержки беларуси или одобрения использования ее государственной символики.

"Считаем недопустимым ставить украинских спортсменов перед выбором между соблюдением процедуры награждения и собственным достоинством", — заявили в федерации.

В организации также возложили ответственность за сложившуюся ситуацию на международные спортивные структуры, допускающие представителей россии и беларуси к соревнованиям с национальной символикой и исполнением государственных гимнов.

Кстати, в настольном теннисе четыре украинки пробились в плей-офф Евро.

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