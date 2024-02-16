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Украина завоевала двойной подиум на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Наши спортсменки завоевали золото и серебро.
Сегодня, 08:53
Светлана Самуляк / Федерация тяжелой атлетики
Светлана Самуляк / Федерация тяжелой атлетики

В болгарской Софии продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике.

В третий день турнира состоялись соревнования среди женщин в весовой категории до 64 кг, где Украина смогла увеличить свой медальный задел, завоевав двойной подиум.

Наши спортсменки Анна Давыдова и Светлана Самуляк завоевали золото и серебро соответственно. Тройку призеров замкнула Виктория Волк из Польши.

Давыдова "взяла" 100 кг с рывка и 120 с толчка, а Самуляк осилила 101 кг с рывка и 118 с толчка.

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Чемпионат Европы по тяжелой атлетике

Женщины, до 64 кг

  1. Анна Давыдова (Украина) - 100+120 = 220 кг
  2. Светлана Самуляк (Украина) - 101+118 = 219 кг
  3. Виктория Волк (Польша) - 94 +121 = 115 кг.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тяжелая атлетика Анна Давидова Светлана Самуляк

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