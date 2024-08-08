Камила Конотоп: прогноз на финал Олимпийских игр-2024 по тяжелой атлетике

ISPORT рассказывает, кого букмекеры считают претендентами на золотую медаль Олимпиады-2024 по тяжелой атлетике.

В четверг, 8 августа, в Париже в рамках Олимпиады 2024 года пройдет финал по тяжелой атлетике.

У женщин в весовой категории до 59 килограммов Украину будет представлять одна спортсменка - трехкратная чемпионка Европы Камила Конотоп. В финале у 23-летней украинки будет одиннадцать соперниц из разных стран мира.

ISPORT рассказывает, что букмекеры думают о шансах претендентов на золотую медаль Олимпийских игр-2024 по тяжелой атлетике.

Прогноз и ставки букмекеров на финал Олимпиады-2024 по тяжелой атлетике

Ло Шифан - 1.03

Камила Конотоп - 9

Мод Шаррон - 9

Енни Альварес - 15

Куо Син-Чжунь - 19

Аньелин Венегас Валера - 23

Элрин Андо - 26

Рафиату Лаваль - 34

Джанет Гомес - 101

Дора Чакунте - 101

Лукреция Маджистрис - 151

Как можно заметить, безоговорочной фавориткой на победу в финале Олимпиады-2024 по тяжелой атлетике считается представительница Китая Ло Шифан.

Примечательно, что на чемпионате мира-2023 в Эр-Рияде именно она взяла "золото", а Камила Конотоп - "серебро".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с медальным зачетом Олимпийских игр 2024 года, в котором Украина уверенно держится в ТОП-20 рейтинга.

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