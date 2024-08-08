Камила Конотоп: прогноз на финал Олимпийских игр-2024 по тяжелой атлетике
В четверг, 8 августа, в Париже в рамках Олимпиады 2024 года пройдет финал по тяжелой атлетике.
У женщин в весовой категории до 59 килограммов Украину будет представлять одна спортсменка - трехкратная чемпионка Европы Камила Конотоп. В финале у 23-летней украинки будет одиннадцать соперниц из разных стран мира.
ISPORT рассказывает, что букмекеры думают о шансах претендентов на золотую медаль Олимпийских игр-2024 по тяжелой атлетике.
Прогноз и ставки букмекеров на финал Олимпиады-2024 по тяжелой атлетике
- Ло Шифан - 1.03
- Камила Конотоп - 9
- Мод Шаррон - 9
- Енни Альварес - 15
- Куо Син-Чжунь - 19
- Аньелин Венегас Валера - 23
- Элрин Андо - 26
- Рафиату Лаваль - 34
- Джанет Гомес - 101
- Дора Чакунте - 101
- Лукреция Маджистрис - 151
Как можно заметить, безоговорочной фавориткой на победу в финале Олимпиады-2024 по тяжелой атлетике считается представительница Китая Ло Шифан.
Примечательно, что на чемпионате мира-2023 в Эр-Рияде именно она взяла "золото", а Камила Конотоп - "серебро".
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с медальным зачетом Олимпийских игр 2024 года, в котором Украина уверенно держится в ТОП-20 рейтинга.
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