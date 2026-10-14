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Четыре украинки пробились в плей-офф Евро

На чемпионате Европы по настольному теннису в Любляне (Словения) завершился групповой этап одиночных соревнований.
Сегодня, 12:24       Автор: Сергей Носенко
Соломия Яремчук
Соломия Яремчук

В женском турнире Вероника Матюнина и Маргарита Песоцкая получили путевки в 1/32 финала благодаря своему рейтингу. Матюнина встретится с испанкой Марией Берзосой, а соперницей Песоцкой станет румынка Иоана Сингхеорзан.

Еще две украинки пробились в основную сетку через групповой этап.

Анастасия Димитренко одержала две победы в своей группе: над румынкой Бьянкой Мей-Росу — 3:0, а также над шведкой Сири Беннегорд — 3:1. Благодаря этому украинка заняла первое место и вышла в следующий раунд, где сыграет с хорваткой Леей Раковац.

Соломия Яремчук также выиграла оба матча. Она оказалась сильнее гречанки Малами Пападимитриу (3:1) и литовки Лукреции Юхнайте (3:0). В 1/32 финала украинку ждет встреча с еще одной представительницей Хорватии — Ганой Арапович. Победу Яремчук над Юхнайте со счетом 3:0 подтвердил официальный сайт ETTU.

А недавно украинка выиграла второй этап Тура Коста-Рики и возглавила общий зачет.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: настольный теннис

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