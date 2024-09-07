Дидух стал триумфатором Паралимпиады-2024 в настольном теннисе

Параатлет завоевал для Украины 18-е золото и 70-ю медаль в целом.

Украинец Виктор Дидух завоевал золотую медаль в настольном теннисе на Паралимпийских играх-2024 в Париже.

В финальном противостоянии украинский параатлет одержал победу в пяти сетах над китайцем Шуайем Чжао в классе MS8.

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Ранее Дидух также стал призером нынешней Паралимпиады, завоевав вместе с Ириной Шинкаревой бронзу в миксте.

Настольный теннис, мужчины

Одиночный разряд, финал, класс MS8

Виктор Дидух (Украина) - Шуай Чжао (Китай) 3:2 (11:7 4:11, 11:8, 9:11, 11:8)

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми медалями Украины на Паралимпиаде-2024.

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