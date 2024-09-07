iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Дидух стал триумфатором Паралимпиады-2024 в настольном теннисе

Параатлет завоевал для Украины 18-е золото и 70-ю медаль в целом.
Сегодня, 15:30
Виктор Дидух / Getty Images
Виктор Дидух / Getty Images

Украинец Виктор Дидух завоевал золотую медаль в настольном теннисе на Паралимпийских играх-2024 в Париже.

В финальном противостоянии украинский параатлет одержал победу в пяти сетах над китайцем Шуайем Чжао в классе MS8.

Читай также: Украина выиграла медаль в настольном теннисе на Паралимпиаде-2024

Ранее Дидух также стал призером нынешней Паралимпиады, завоевав вместе с Ириной Шинкаревой бронзу в миксте.

Настольный теннис, мужчины
Одиночный разряд, финал, класс MS8

Виктор Дидух (Украина) - Шуай Чжао (Китай) 3:2 (11:7 4:11, 11:8, 9:11, 11:8)

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми медалями Украины на Паралимпиаде-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Паралимпийские игры настольный теннис виктор дидух Паралимпиада-2024

Статьи по теме

Украина взяла первую медаль Паралимпиады-2024 в пауэрлифтинге Украина взяла первую медаль Паралимпиады-2024 в пауэрлифтинге
Синюк завоевал первую для Украины медаль Паралимпиады-2024 в гребле на байдарках и каноэ Синюк завоевал первую для Украины медаль Паралимпиады-2024 в гребле на байдарках и каноэ
"У всех шансы 50 на 50": Трубин - о выступлении в Лиге наций "У всех шансы 50 на 50": Трубин - о выступлении в Лиге наций
И.О главного тренера Англии высказался о возможности вызова скандальноизвестного Гринвуда в сборную И.О главного тренера Англии высказался о возможности вызова скандальноизвестного Гринвуда в сборную
Помочь журналистам

Видео

Иноуэ - Дохени: обзор боя
Иноуэ - Дохени: обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: матчи Лиги наций (Нидерланды - Босния, Германия - Венгрия), поединок Украины и Ворскла в Лиге чемпионов
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей седьмого тура
просмотров

Последние новости

Лига наций18:59
"У всех шансы 50 на 50": Трубин - о выступлении в Лиге наций
Европа18:58
И.О главного тренера Англии высказался о возможности вызова скандальноизвестного Гринвуда в сборную
Олимпийские игры18:54
Нимченко выиграл уже вторую медаль на Паралимпиаде в Париже
Олимпийские игры18:36
Все медали Украины на Паралимпиаде-2024: наши спортсмены завоевали уже 73 награды
Европа18:35
Ман Сити предложит улучшенный контракт для Холанда
Олимпийские игры18:34
Гарник - чемпионка Паралимпиады по дзюдо
Бокс18:28
"Нужно исправить ошибки": Дюбуа хочет получить реванш с Усиком
Европа17:59
Кривбасс подписал двух африканских легионеров
Формула 117:59
Руководитель Мерседес рассказал, что команды проголосовали за создание мини-этапа для юниоров
Лига наций17:38
Матч с Чехией обслужит новый для сборной Украины рефери, пересекавшийся с Динамо, Зарей и Александрией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK