Классификация паралимпийцев: как понять обозначение видов в Париже-2024

ISPORT объясняет, спортсмены с какими видами инвалидности могут участвовать в соревнованиях Паралимпиады.

В Париже стартуют Паралимпийские игры. Украина традиционно в них успешнее выступает в сравнении с олимпийцами, ежедневно радуя нас россыпью медалей.

Вот только виды спорта на Паралимпиаде с одной стороны понятны нам, но с другой со своей спецификой.

Чтобы лучше понимать, где украинцы приносят нам награды, ISPORT подготовил объяснение квалификации паралимпийцев.

Классификация принята, чтобы обеспечивать структуру соревнований, она используется с целью обеспечения спортсмену возможностей соревноваться на равных условиях с другими спортсменами с теми же особенностями.

Фехтование на колясках

Соревнования в фехтовании проводятся среди двух групп:

A - спортсмены, которые хорошо контролируют движения туловища.

B - спортсмены, которые плохо контролируют тело, но полноценно использующие одну или обе руки.

Плавание

Плавание - единственный вид паралимпийской программы, в котором спортсмены с различными нарушениями могут соревноваться друг с другом.

Принята следующие классификации:

1-10 - пловцы с физическими нарушениями (чем ниже класс, тем сложнее дисфункция).

11-13 - пловцы с нарушениями зрения.

14 - умственно отсталые спортсмены.

Добавление буквы означают стиль плавания:

S - плавание вольным стилем, плавания на спине и баттерфляя,

SB - для брасса

SM - для комплексного плавания.

Легкая атлетика

Легкоатлетов классифицируют на схеме, схожей на плавание:

11-13 - спортсмены с плохим зрением и слепые, которые бегут по дорожке в сопровождении поводырей (слабовидящие могут сами решать, нужен им поводырь или нет).

20 - умственно отсталые спортсмены.

31-38 - спортсмены с церебральным параличом и другими поражениями опорно-двигательного аппарата (31-34 - на инвалидных колясках, 35-38 - стоя).

40 – карлики

42-46 - легкоатлеты-ампутанты (в классах 42-44 - с ампутированными ногами, в классах 45-46 - с ампутированными руками), соревнуются только стоя.

51-58 - легкоатлеты-колясочники.

Футбол 5х5 для спортсменов с плохим зрением.

Четыре полевых игрока выходят на поле с повязками на глазах, а вратарь - зрячий, делает подсказки партнерам, но не может покидать ворота.

Футбол 7х7 для спортсменов с церебральным параличом.

Игроков классифицируют на четыре категории в зависимости от проблем с движением и координацией:

C5 - спортсмены с серьезными нарушениями, которым сложно ходить и бегать.

C6 - спортсмены, нарушения которых влияют на координацию работы рук.

C7 - спортсмены, нарушения которых влияют на работу рук и ног, находящихся с одной стороны тела.

C8 - спортсмены, у которых возникают непроизвольные сокращения мышц.

Как минимум один футболист класса C5 или C6 должен присутствовать на поле на протяжении всего матча.

Командам также запрещается выпускать на поле более двух футболистов категории C8.

Настольный теннис

Атлетов классифицируют на следующие группы:

1-5 - спортсмены с физическими недостатками, играющие на колясках.

6-10 - спортсмены с физическими недостатками, соревнующиеся стоя.

11 - умственно отсталые спортсмены.

Велоспорт

В велоспорте атлеты классифицируются на следующие группы:

B – тандемы спортсменов с нарушениями зрения со зрячим пилотом впереди.

H1-H4 – спортсмены на велосипедах с ручными педалями. С нарушениями, влияющими на работу ног

T1-T2 - спортсмены использующие трехколесные велосипеды. С нарушениями, влияющими на способность удерживать равновесие.

C1-C5 - спортсмены, которые могут использовать обычные велосипеды. С нарушениями, влияющими на работу ног, рук и/или туловища

Стрельба

Спортсменов делят на тех, кто стреляет из позиции стоя, и тех, кто стреляет сидя в инвалидной коляске.

Каждый из этих классов делиться на шесть подгрупп, каждая из которых обозначает тип снаряжения.

SH1 - спортсмены, которые могут выдержать вес оружия и используют винтовку или пистолет.

SH2 - спортсмены, которые используют специальную подставку, поскольку имеют нарушения, затрагивающие одну или обе руки, и использующие только винтовку.

Академическая гребля

В академической гребле гребцы соревнуются в следующих группах:

AS - спортсмены, нарушения которых позволяют использовать только руки для ускорения лодок.

TA - спортсмены, нарушения которых позволяют использовать не только руки, но и туловище.

LTA - спортсмены, которые могут использовать руки, туловище и ноги.

Конный спорт

В конном спорте классифицируют атлетов на 5 групп:

Класс Ia - инвалиды с нарушениями функций всех четырех конечностей

Класс Ib - инвалиды с нарушенной балансировкой туловища и/или с нарушением функций четырех конечностей.

Класс II - инвалиды-колясочники или имеющие тяжелые нарушения опорно-двигательного аппарата.

Класс III - спортсмены, которые могут ходить без поддержки, но у которых отсутствуют одна или обе руки, а также слепые и карлики.

Класс IV - самостоятельные спортсмены с плохим зрением или с нарушением двигательной функции, а также дисфункцией рук или ног.

Теннис

В теннисе на колясках существует два класса спортсменов: Open и Quad.

Open - спортсмены, имеющие нарушения работы одной или двух ног, не влияющие на работу рук.

Quad - спортсмены, имеющие нарушение работы рук и ног, ограничивающие их способность использовать ракетку и передвигаться по корту.

Стрельба из лука

В стрельбе из лука классифицируют спортсменов на три группы:

ST: спортсмены, соревнующиеся из положения стоя.

W1: спортсмены, соревнующиеся из положения сидя и имеющие нарушения функций рук, ног и туловища.

W2: спортсмены, соревнующиеся из положения сидя и имеющие нарушения функций ног и туловища.