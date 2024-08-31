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Украина выиграла медаль в настольном теннисе на Паралимпиаде-2024

Украинский дуэт завоевал историческую награду.
31 августа, 12:10
Виктор Дидух / Getty Images
Виктор Дидух / Getty Images

Украинские спортсмены Виктор Дидух и Ирина Шинкарева стали призерами Паралимпийских игр-2024 в Париже.

Дуэт выступил в настольном теннисе в классе XD17.

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В полуфинале Дидух и Шинкарева уступила соперникам из Китая - Чжао Шуая и Мао Цзиндянь (2:3). Несмотря на поражение, они получили бронзовые медали.

Отметим, что это первая в истории Украины медаль Паралимпиады в настольном теннисе в смешанном разряде.

На счету украинской команды уже 9 наград на турнире в Париже. На ISPORT доступен список всех украинских паралимпийцев.

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