Украина выиграла медаль в настольном теннисе на Паралимпиаде-2024
Украинский дуэт завоевал историческую награду.
Украинские спортсмены Виктор Дидух и Ирина Шинкарева стали призерами Паралимпийских игр-2024 в Париже.
Дуэт выступил в настольном теннисе в классе XD17.
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В полуфинале Дидух и Шинкарева уступила соперникам из Китая - Чжао Шуая и Мао Цзиндянь (2:3). Несмотря на поражение, они получили бронзовые медали.
Отметим, что это первая в истории Украины медаль Паралимпиады в настольном теннисе в смешанном разряде.
На счету украинской команды уже 9 наград на турнире в Париже. На ISPORT доступен список всех украинских паралимпийцев.
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