Паралимпийские игры-2024: все медали украинцев

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В среду, 28 августа, в Париже (Франция) состоялась церемония открытия XVII летних Паралимпийских игр.

Участие в соревнованиях принимает украинская сборная в составе 140 атлетов из 17 видов спорта.

Паралимпиада пройдет с 28 августа по 7 сентября. Церемония закрытия состоится 8 сентября.

Все медали украинцев на Паралимпиаде-2024

"Золото":

"Серебро":

Антон Коль (плавание, 100 метров на спине, класс S1)

Ирина Пойда (плавание, 200 метров вольным стилем, S5)

"Бронза":

Анна Гонтарь (плавание, 50 метров вольным стилем, S6)

Александр Комаров (плавание, 200 метров вольным стилем, S6)

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с классификацией паралимпийцев, которая используется с целью обеспечения равной борьбы спортсменов.

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