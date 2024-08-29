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Паралимпийские игры-2024: все медали украинцев

Следите на ISPORT за успехами украинских спортсменов.
Вчера, 23:18
Паралимпийская сборная Украины / Getty Images
Паралимпийская сборная Украины / Getty Images

В среду, 28 августа, в Париже (Франция) состоялась церемония открытия XVII летних Паралимпийских игр.

Участие в соревнованиях принимает украинская сборная в составе 140 атлетов из 17 видов спорта.

Паралимпиада пройдет с 28 августа по 7 сентября. Церемония закрытия состоится 8 сентября.

Все медали украинцев на Паралимпиаде-2024

"Золото":

"Серебро":

"Бронза":

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с классификацией паралимпийцев, которая используется с целью обеспечения равной борьбы спортсменов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: паралимпиада

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