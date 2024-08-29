Паралимпийские игры-2024: все медали украинцев
Следите на ISPORT за успехами украинских спортсменов.
В среду, 28 августа, в Париже (Франция) состоялась церемония открытия XVII летних Паралимпийских игр.
Участие в соревнованиях принимает украинская сборная в составе 140 атлетов из 17 видов спорта.
Паралимпиада пройдет с 28 августа по 7 сентября. Церемония закрытия состоится 8 сентября.
Все медали украинцев на Паралимпиаде-2024
"Золото":
"Серебро":
- Антон Коль (плавание, 100 метров на спине, класс S1)
- Ирина Пойда (плавание, 200 метров вольным стилем, S5)
"Бронза":
- Анна Гонтарь (плавание, 50 метров вольным стилем, S6)
- Александр Комаров (плавание, 200 метров вольным стилем, S6)
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с классификацией паралимпийцев, которая используется с целью обеспечения равной борьбы спортсменов.
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