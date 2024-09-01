Колинько выиграл первую медаль для Украины в бочче

Украинец разобрался с хорватским спортсменом в бронзовом финале.

В понедельник, 1 августа, украинская сборная выиграла свою первую медаль в бочче на Паралимпиаде.

Отличчился 40-летний украинец Артем Колинько, который в прошлом году стал чемпионом Европы по этому виду спорта в парном турнире.

Колинько провел на Паралимпиаде шесть матчей, в которых добыл четыре победы и проиграл лишь спортсменам, которые разыграли между собой "золото".

В своем же бронозовом финале Колинько обыграл хорвата Давора Комара со счетом 3:4 (0:3, 2:0, 0:1, 1:0).

Для украинской сбоной это первая в истории медаль по бочче на Паралимпиаде.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми медалями Украины на Паралимпиаде-2024.

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