НБА: Лейкерс разобрались с Голден Стэйт, Юта с Михайлюком уступила Мемфису
В ночь на четверг, 22 октября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны 11 матчей.
Результаты матчей НБА за 21 октября
Орландо – Атланта 125:132 (33:28, 29:44, 38:27, 25:33)
Орландо: Банкеро (35 + 7 подборов + 10 передач + 6 потерь), Картер (22 + 7 подборов), Ф. Вагнер (22), Бэйн (18), Саггс (6) – старт; да Силва (14), Битадзе (6), Ричардсон (2), Кэйн (0), Вучевич (0).
Атланта: Александер-Уокер (31), Джонсон (20 + 14 подборов + 6 передач), Дэниэлс (20 + 5 перехватов), Макколлум (19), Оконгву (8 + 7 передач) – старт; Уиггинс (16), Лэндейл (10), Дорт (8), Флемингс (0).
Вашингтон – Милуоки 128:116 (25:23, 26:33, 39:37, 38:23)
Вашингтон: Дэвис (34 + 12 подборов), Янг (20 + 13 передач), Джордж (18), Кулибали (11), Сарр (6 + 9 подборов) – старт; Эйтон (11), Кэррингтон (10), Шэмпени (8 + 8 подборов), Джонсон (8), Миддлтон (2).
Милуоки: Хирро (24 + 9 передач), Хакес (22 + 7 подборов), Тернер (11), Роллинз (9), Кузма (5) – старт; Якучионис (15), Беррис (12), Уэйр (7), Грин (6), Дженг (5), Симс (0).
Майами – Миннесота 106:131 (32:34, 27:35, 22:30, 25:32)
Майами: Я. Адетокумбо (35), Адебайо (15 + 7 подборов), Митчелл (11 + 11 передач + 5 потерь), Уиггинс (11), Томпсон (10) – старт; Портис (7), Гарднер (4), Йович (4), Ричардс (4), Хардуэй (3), Ларссон (2), Конвелл (0), Фонтеккьо (0).
Миннесота: Эдвардс (45 + 10 подборов), Болл (21 + 6 передач), Макдэниэлс (17 + 8 подборов), Куминга (12), Гобер (5 + 15 подборов) – старт; Досунму (16), Шэннон (10), Хайлэнд (3), Кларк (1), Лайлс (1), Эванс (0), Беранже (0), Уильямс (0).
Бруклин – Шарлотт 103:110 (23:27, 25:27, 33:32, 22:24)
Бруклин: Рэндл (33 + 8 подборов + 7 передач), Портер (26 + 7 подборов), Шарп (8 + 8 подборов), Эллис (7), Дёмин (4) – старт; Клауни (9), М. Вагнер (7), Браун (6), Траоре (3), Джонсон (0).
Шарлотт: Рид (20 + 11 подборов + 7 передач), Шредер (19 + 6 передач), Миллер (18), Диабате (17 + 8 подборов + 5 перехватов), Джеймс (3) – старт; Аллен (21), О'Нил (8), Колкбреннер (4), Андерсон (0), Макнили (0).
Торонто – Чикаго 135:92 (43:23, 26:21, 34:27, 32:21)
Торонто: Куикли (23 + 7 передач), Барнс (23), Ленард (23), Барретт (20), Пелтль (3) – старт; Уолтер (10), Джексон-Дэвис (9), Бэттл (8), Мюррэй-Бойлс (6 + 8 подборов), Грейвс (5), Мартин (3), Шэд (2), Брэдли (0), Андерсон (0).
Чикаго: Бузелис (17), Уилсон (16 + 9 потерь), Пауэлл (15), Смит (15 + 8 подборов), Гидди (2 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь) – старт; Джонс (13), Окоро (4), Миллер (4 + 5 потерь), Селлерс (3), Авака (2 + 7 подборов), Эссанг (1), Хилд (0), Коллинз (0).
Мемфис – Юта 123:103 (29:31, 35:20, 34:28, 25:24)
Нью-Орлеан – Индиана 120:123 (31:38, 35:18, 26:30, 28:37)
Нью-Орлеан: Мюррэй (23 + 7 передач), Уильямсон (22), Мисси (13 + 14 подборов), Мерфи (11), Фирс (8) – старт; Бей (13), Матурин (11), Куин (10 + 10 подборов), Джонс (5), Пул (4).
Индиана: Сиакам (30 + 8 подборов), Халибертон (23 + 12 передач), Нембхард (18 + 9 передач), Зубац (16 + 15 подборов), Убре (4) – старт; Топпин (20), Джексон (6), Шеппард (3), Уокер (3), Нэнс (0).
Хьюстон – Даллас 128:110 (32:26, 38:12, 30:38, 28:34)
Хьюстон: Дюрант (30), Смит (30), Шенгюн (23 + 10 подборов), Томпсон (16 + 10 подборов), Ванвлит (6 + 11 передач) – старт; Смарт (10), Богданович (5), Кроуфорд (3), Шеппард (3), Исон (2), Торнтон (0), Тэйт (0), Капела (0).
Даллас: Флэгг (32), Ирвинг (15), Вашингтон (10), Кристи (5), Гэффорд (2) – старт; Сассер (17), Маршалл (16 + 6 передач), Джонсон (6), Рисаше (4 + 5 перехватов), Сиссе (3), де Ларреа (0).
Лейкерс – Голден Стэйт 127:105 (34:33, 32:19, 36:16, 25:37)
Лейкерс: Дончич (28 + 8 подборов + 7 передач + 6 потерь), Кесслер (26 + 9 подборов), Ривз (23 + 6 передач), З. Уильямс (9), Тайбулл (3) – старт; Ларэвиа (10), Граймс (10), Луни (6), Мамукелашвили (5), Харди (3), Джеймс-младший (2), Маньон (2).
Голден Стэйт: Карри (23), Лендеборг (12), Сантос (12), Др. Грин (2 + 8 передач), Мелтон (0) – старт; Уильямс (14), Пэйтон II (10), Крайер (9), Айк (8), Ричард (8), Ньянг (7), Леонс (0), Хорфорд (0).
Портленд – Финикс 124:83 (43:12, 29:27, 35:27, 17:17)
Портленд: Лиллард (25 + 6 передач), Камара (18), Авдия (18 + 10 подборов), Морэнт (14 + 8 передач), Клинган (11 + 7 подборов) – старт; Хендерсон (15), Холидэй (8), Ян Ханьсэнь (5), Поттер (4), Сиссоко (3), Р. Уильямс (2 + 10 подборов), Крейчи (1), Кент (0).
Финикс: Букер (23), Грин (10), Брукс (10), Бриджес (8), Малуач (2) – старт; Игодаро (8), Рит (5), Пит (4), Буей (3), Гудвин (3), Спенсер (3), Данн (3), Флеминг (1), Гиллеспи (0).
Клипперс – Сакраменто 121:96 (41:29, 20:25, 32:16, 28:26)
Клипперс: Гарлэнд (30), Джексон (13), Хатимура (10 + 8 подборов), Д. Джонс (8), Данн (7 + 7 передач) – старт; Б. Лопес (17 + 11 подборов), Ваглер (15), Дик (12), Миллер (4), Пикетт (3), Сэндерс (2), Мартинелли (0), Кристи (0).
Сакраменто: Лавин (28), Сабонис (14 + 18 подборов + 8 передач), Акафф (12), Хантер (6), Мюррэй (2) – старт; Ачиува (15), Шарп (8), Клиффорд (6), Плауден (4), Карабан (1), Мобо (0).
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