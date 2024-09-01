Украина завоевала второе золото Паралимпиады-2024 в Париже
Украинская легкоатлетка Оксана Зубковская завоевала золотую медаль на Паралимпиаде-2024 в Париже в прыжках в длину (класс T12).
Читай также: Украина завоевала первый двойной подиум на Паралимпиаде-2024
Стоит отметить, что это пятая подряд победа на Паралимпиадах – раньше она выигрывала золото на четырех предыдущих Играх, а в Лондоне-2012 установила действующий мировой рекорд в своем классе, прыгнув на 6,60 метра.
Паралимпиада-2024. Прыжки в длину (женщины, класс T12)
1. Оксана Зубковская (Украина) – 5.78 м
2. Сара Мартинес (Испания) – 5.40 м
3. Линда Хамри (Алжир) 5.30 м
К слову, золото Оксаны Зубковской пока единственное для Украины в легкой атлетике. В общей сложности это уже 20 медаль на Паралимпиаде-2024.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!