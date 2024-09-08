Украинец Епифанов - чемпион Паралимпиады-2024

Украинец Владислав Епифанов принес Украине первое золото в гребле на байдарках и каноэ на Паралимпиаде-2024 в Париже.

Украинский параатлет с рекордным для Игр показателем в 47,49 секунды стал лучшим в соревнованиях ва’а-одиночек на дистанции 200 метров в классе VL3.

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Для украинской сборной эта медаль Паралимпиады стала 22-й золотой и 81-й в целом.

Гребля на байдарках и каноэ

Ва’а-одиночка, 200 м, класс VL3

Владислав Епифанов (Украина) 47,49 Джек Айерс (Великобритания) 47,87 Питер Кован (Новая Зеландия) 48,28

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми медалями Украины на Паралимпиаде-2024.

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