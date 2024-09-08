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Украинец Епифанов - чемпион Паралимпиады-2024

Украинский параатлет завоевал для страны 22-ю золотую медаль Игр.
Сегодня, 13:58
Владислав Епифанов / Getty Images
Владислав Епифанов / Getty Images

Украинец Владислав Епифанов принес Украине первое золото в гребле на байдарках и каноэ на Паралимпиаде-2024 в Париже.

Украинский параатлет с рекордным для Игр показателем в 47,49 секунды стал лучшим в соревнованиях ва’а-одиночек на дистанции 200 метров в классе VL3.

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Для украинской сборной эта медаль Паралимпиады стала 22-й золотой и 81-й в целом.

Гребля на байдарках и каноэ
Ва’а-одиночка, 200 м, класс VL3

  1. Владислав Епифанов (Украина) 47,49
  2. Джек Айерс (Великобритания) 47,87
  3. Питер Кован (Новая Зеландия) 48,28

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми медалями Украины на Паралимпиаде-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Паралимпийские игры гребля на байдарках и каноэ Паралимпиада-2024

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