Украина будет бойкотировать церемонию закрытия Паралимпиады-2026

Украинцы в полном составе не примут участие в мероприятии из-за допуска россиян и белорусов.

Сборная Украины в полном составе будет бойкотировать церемонию закрытия Паралимпийских игр-2026 в Милане-Кортине.

Об этом сообщает Суспільне Спорт со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет Украины.

Читай также: Украина сохранила седьмое место в медальном зачете Паралимпиады-2026

Причиной такого решения стало присутствие на Паралимпиаде россиян и белорусов, которых допустили к участию в соревнованиях под их национальными флагами.

Церемония закрытия состоится в воскресенье, 15 марта.

Напомним, что Украина также не принимала участия в церемонии открытия Паралимпиады-2026, а к бойкоту присоединился ряд стран.

Ранее сообщлось, что зрители освистали российскую делегацию на открытии зимних Паралимпийских игр.

