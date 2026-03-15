Украина будет бойкотировать церемонию закрытия Паралимпиады-2026

Украинцы в полном составе не примут участие в мероприятии из-за допуска россиян и белорусов.
Сегодня, 13:59       Автор: Игорь Мищук
Паралимпиада-2026 / Getty Images
Сборная Украины в полном составе будет бойкотировать церемонию закрытия Паралимпийских игр-2026 в Милане-Кортине.

Об этом сообщает Суспільне Спорт со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет Украины.

Читай также: Украина сохранила седьмое место в медальном зачете Паралимпиады-2026

Причиной такого решения стало присутствие на Паралимпиаде россиян и белорусов, которых допустили к участию в соревнованиях под их национальными флагами.

Церемония закрытия состоится в воскресенье, 15 марта.

Напомним, что Украина также не принимала участия в церемонии открытия Паралимпиады-2026, а к бойкоту присоединился ряд стран.

Ранее сообщлось, что зрители освистали российскую делегацию на открытии зимних Паралимпийских игр.

Статьи по теме

Украина сохранила седьмое место в медальном зачете Паралимпиады-2026 Украина сохранила седьмое место в медальном зачете Паралимпиады-2026
Украина осталась на 7-м месте медального зачета Паралимпиады-2026 Украина осталась на 7-м месте медального зачета Паралимпиады-2026
Биатлон-2025/2026: Норвегия выиграла сингл-микст в Отепяя, смешанная эстафета закроет этап Биатлон-2025/2026: Норвегия выиграла сингл-микст в Отепяя, смешанная эстафета закроет этап
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты в Отепяя Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты в Отепяя

Видео

НХЛ: Лос-Анджелес обыграл Айлендерс, Эдмонтон проиграл Сент-Луису
НХЛ: Лос-Анджелес обыграл Айлендерс, Эдмонтон проиграл Сент-Луису

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Норвегия выиграла сингл-микст в Отепяя, смешанная эстафета закроет этап
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты в Отепяя
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, поединки Манчестер Юнайтед, Ливерпуля, Барселоны, Милана
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Биатлон15:35
Биатлон-2025/2026: Норвегия выиграла сингл-микст в Отепяя, смешанная эстафета закроет этап
Биатлон15:30
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты в Отепяя
Украина15:20
УПЛ: Эпицентр победил Рух, Колос встретится с Зарей, а Шахтер - с Металлистом 1925
Украина15:05
Эпицентр обыграл Рух и обошел в турнирной таблице
Биатлон14:29
Украина финишировала в топ-10 сингл-микста в Отепяя
Олимпийские игры13:59
Украина будет бойкотировать церемонию закрытия Паралимпиады-2026
Формула 112:59
Формула 1 отменила Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии
Формула 112:35
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
Формула 112:30
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
Теннис12:10
Калинина одержала победу в финале третьего турнира в Анталье
