Сборная Кюрасао забила первый в своей истории гол на ЧМ

Ливано Комененсия вписал имя в историю.

Сборная Кюрасао открыла счет своим голам на чемпионате мира.

Напомним, что сейчас сборная играет в своем первом в истории чемпионатае мира против сборной Германии.

Первый гол на ЧМ в истории сборной Кюрасао забил защитник Цюриха Ливано Комененсия.

22-летний игрок уверенно пробил из штрафной, прошив Мануэля Нойера.

На текущий момент счет в матче 2:1 в пользу сборной Германии.

Напомним, что расписание и результаты ЧМ-2026 доступны на нашем сайте.

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