Почеттино останется тренером сборной США до 2030 года

Федерация футбола США объявила о продлении контракта с главным тренером сборной Маурисио Почеттино.

54-летний аргентинский специалист заключил новое соглашение, рассчитанное до 2030 года.

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Как сообщает официальный сайт Федерации футбола США, аргентинец и его тренерский штаб также будут консультировать и поддерживать местную федерацию футбола по вопросам развития всей вертикали сборных, юношеского футбола, тренерского образования, сотрудничества с профессиональными лигами и в других направлениях.

Committed to our future. ✔️



Mauricio Pochettino and @ussoccer have agreed on a new contract to continue as the #USMNT head coach through 2030! 🇺🇸



📝: https://t.co/Woluj2pyPh pic.twitter.com/PB0hqEQVar — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) August 3, 2026

Напомним, что Почеттино возглавил сборную США в сентябре 2024 года. Под его руководством "звездно-полосатые" провели 31 матч, одержав 18 побед, один раз сыграв вничью и потерпев 12 поражений.

На домашнем чемпионате мира‑2026 команда дошла до 1/8 финала, где уступила Бельгии (1:4).

Перед стартом отбора на ЧМ-2030 сборной США еще предстоит сыграть в Лиге наций КОНКАКАФ и Золотом кубке КОНКАКАФ 2027 и 2029 годов.

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