"Я не считал, что там был фол": Трамп признался, что повлиял на отмену дисквалификации игрока сборной США

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что обращался к главе ФИФА Джанни Инфантино по поводу красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогуна, которую он заработал за грубый фол в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Боснией и Герцеговиной (2:0).

Глава Белого дома сообщил, что попросил пересмотреть решение о дисквалификации, и попытался объяснить свои действия тем, что якобы не увидел нарушения со стороны американского футболиста, считая, что игрока нельзя наказывать настолько серьезно.

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"Все, что я сделал - это попросил пересмотреть решение, потому что не считал, что там было нарушение правил. И, знаете, я хорошо разбираюсь в таких вещах. Я не считал, что там был фол. Я подумал, что это были два отличных спортсмена, которые столкнулись друг с другом и запутались. Это был не тот случай, когда кто-то ударил кого-то в лицо или сделал что-то подобное. Это было бы совсем другое дело.

Я считаю, что было бы ужасно, если бы одному из ведущих игроков, а возможно, лучшему или одному из лучших игроков команды, не позволили играть. Думаю, это оставило бы большое пятно. Именно такое ощущение я и выразил. Я не говорил Инфантино, что делать. Я не могу говорить ему, что делать. И я не верю, что именно он принял это решение. Думаю, это решение принял комитет. И они приняли правильное решение.

Потому что это не было нарушением правил. И вы хотите видеть матч с участием лучших игроков. Вы же не хотите, чтобы было иначе. Как бы вы себя чувствовали, если бы мы убрали Месси? Ведь он просто столкнулся с кем-то. Или мы убрали бы Роналду: "Роналду, ты столкнулся с кем-то, так что мы убираем тебя из игры". Он великий игрок. Или Гарри Кейн: "Мы убираем тебя из игры, Гарри, потому что ты просто чуть сильнее задел кого-то". Так нельзя поступать.

Если бы его убрали из игры, я думаю, это действительно бы запятнало этот невероятный чемпионат. Мы должны иметь своих лучших игроков, и, кстати, у Бельгии отличная команда. У нас должны быть наши лучшие, и у них должны быть их лучшие. И если мы победим или проиграем - это будет честный результат. Иначе, представьте: мы бы потеряли его, а потом проиграли бы матч. Это было бы ужасно.

Поэтому я считаю, что они приняли действительно блестящее решение. А вот решение арбитра было ужасным. И об этом никто не говорит. Все говорят о красной карточке так, будто это нормально. Но никто не говорит о решении арбитра показать красную карточку.

Я вообще не знал, что, черт возьми, такое красная карточка. Когда мне объяснили, я сказал, что они шутят. Этот парень просто показывает карточку - и ваш лучший игрок уже не сыграет на следующей неделе или в следующем матче. Я сказал: "Ого, какая же это огромная власть". Это ужасно. Но потом я посмотрел на его прошлое, и оно оказалось не таким уж хорошим", - приводит слова Трампа Fox News.

Напомним, что после удаления Балогун должен был пропустить матч 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Бельгии, который состоится 7 июля, однако позже стало известно, что ФИФА приостановила дисквалификацию форварда сборной США.

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