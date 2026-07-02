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Футбол

Сборная США повторила достижение ЧМ спустя 20 лет

Пробились в плей-офф на домашнем турнире.
Сегодня, 13:23       Автор: Валентина Чорноштан
Игроки сборной США / Getty Images
Игроки сборной США / Getty Images

Сборная США пробилась в 1/8 финала домашнего чемпионата мира 2026 года, одержав победу над Боснией и Герцеговиной.

Добавим, что американцы вышли в эту стадию турнира уже в четвёртый раз за последние 20 лет, если учитывать только чемпионаты, в которых они принимали участие.

Однако на данный момент исторически лучшим результатом США остаётся третье место на первом ЧМ 1930 года.

Напомним, что в 1/8 финала они сыграют против Бельгии, матч пройдет во вторник, 7 июля.

Тем временем игрок сборной Англии установил историческое достижение.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная США

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