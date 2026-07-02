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Футбол

США - Босния и Герцеговина 2:0: обзор матча и результат игры 02.07.2026

Вдесятером "звездно-полосатые" только увеличили свое преимущество в матче.
Сегодня, 07:55       Автор: Игорь Мищук
США победили Боснию и Герцеговину / Getty Images
США победили Боснию и Герцеговину / Getty Images

В ночь на четверг, 2 июля, состоялся матч 1/16 финала чемпионата мира-2026, в котором встречались сборные США и Боснии и Герцеговины.

Подопечные Маурисио Почеттино успешно преодолели первый раунд плей-офф домашнего мирового первенства, обыграв соперника со счетом 2:0, несмотря на то что остались в меньшинстве.

Сборная США владела преимуществом в первой половине встречи, однако долгое время хозяевам турнира не удавалось пройти оборону балканцев. Только под занавес тайма "звездно-полосатые" сумели повести в этом противостоянии благодаря голу Фоларина Балогуна. На 45-й минуте Малик Тилльман выполнил передачу в штрафную, мяч после рикошетов от защитников оказался у нападающего, а тот из района одиннадцатиметровой отметки отправил его в сетку.

Во втором тайме Босния и Герцеговина попыталась перехватить инициативу, а поспособствовало этому еще и удаление в составе США. На 64-й минуте автор первого гола во встрече в единоборстве грубо наступил сзади на ногу Тарику Мухаремовичу, а арбитр после консультации с VAR выписал Балогуну прямую красную карточку.

Получив численное преимущество и минимально уступая в счете, боснийцы попытались исправить ситуацию, однако добиться желаемого так и не смогли. Американцы же играли больше от обороны и на контратаках, а ближе к концу матча еще и сумели удвоить результат. На 82-й минуте Тилльман со штрафного перебросил стенку и закрутил мяч в левый угол ворот.

В 1/8 финала ЧМ-2026 сборная США встретится с Бельгией, которая ранее вырвала победу над Сенегалом.

Статистика матча США - Босния и Герцеговина 1/16 финала ЧМ-2026

США - Босния и Герцеговина 2:0

Голы: Балогун, 45, Тилльман, 82

Ожидаемые голы (xG): 0.92 - 0.24
Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 8 - 10
Удары в створ: 2 - 3
Угловые: 4 - 3
Фолы: 7 - 13

США: Фриз - Фримен, Ричардс, Рим, Робинсон - Тилльман, Адамс - Дест (Берголтер, 88), Маккенни (Рейна, 90+5), Пулишич (Пепи, 88) - Балогун.

Босния и Герцеговина: Василь - Катич (Мемич, 75), Радельич, Мухаремович - Дедич, Гигович (Байрактаревич, 51), Шуньич (Тахирович, 51), Колашинац (Табакович, 75) - Алайбегович - Джеко (Махмич, 51), Демирович.

Предупреждение: Радельич.

Удаление: Балогун, 64.

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