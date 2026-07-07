"Я не принимал участия в процессе": Балогун прокомментировал приостановку своей дисквалификации

Нападающий сборной США Фоларин Балогун высказался о решении Дисциплинарного комитета ФИФА приостановить его дисквалификацию на матч 1/8 финала чемпионата мира против Бельгии (1:4).

Игрок отметил, что не был задействован в этом процессе и просто выполнял решения дисциплинарных органов.

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"Когда это решение было отменено, это, конечно, вызвало споры. Так что лично для меня это не стало слишком большим сюрпризом. Но как игрок, я должен просто выходить на поле и сосредотачиваться на своей работе.

Я должен был уважать этот протокол. Я мало что об этом знал. Как я уже сказал, я согласился с решением, когда получил красную карточку, и поступил так же, когда мне разрешили сыграть. Я не принимал никакого участия в этом процессе, и это не имеет никакого отношения ко мне лично", - приводит слова Балогуна USA Today.

Напомним, что в 1/8 финала ЧМ-2026 сборная Бельгии разгромила США со счетом 4:1 и теперь сыграет в четвертьфинале с Испанией.

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