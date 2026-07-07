iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Я не принимал участия в процессе": Балогун прокомментировал приостановку своей дисквалификации

Американец оценил решение ФИФА позволить ему сыграть с Бельгией после удаления.
Сегодня, 17:52       Автор: Игорь Мищук
Фоларин Балогун / Getty Images
Фоларин Балогун / Getty Images

Нападающий сборной США Фоларин Балогун высказался о решении Дисциплинарного комитета ФИФА приостановить его дисквалификацию на матч 1/8 финала чемпионата мира против Бельгии (1:4).

Игрок отметил, что не был задействован в этом процессе и просто выполнял решения дисциплинарных органов.

Читай также: "Я не считал, что там был фол": Трамп признался, что повлиял на отмену дисквалификации игрока сборной США

"Когда это решение было отменено, это, конечно, вызвало споры. Так что лично для меня это не стало слишком большим сюрпризом. Но как игрок, я должен просто выходить на поле и сосредотачиваться на своей работе.

Я должен был уважать этот протокол. Я мало что об этом знал. Как я уже сказал, я согласился с решением, когда получил красную карточку, и поступил так же, когда мне разрешили сыграть. Я не принимал никакого участия в этом процессе, и это не имеет никакого отношения ко мне лично", - приводит слова Балогуна USA Today.

Напомним, что в 1/8 финала ЧМ-2026 сборная Бельгии разгромила США со счетом 4:1 и теперь сыграет в четвертьфинале с Испанией.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фифа сборная Бельгии сборная США Фоларин Балогун

Статьи по теме

"Органы ФИФА независимы": Инфантино отреагировал на скандал с отменой дисквалификации Балогуна "Органы ФИФА независимы": Инфантино отреагировал на скандал с отменой дисквалификации Балогуна
Апелляция Бельгии на приостановку дисквалификации Балогуна отклонена Апелляция Бельгии на приостановку дисквалификации Балогуна отклонена
МОК отменил свои рекомендации по поводу участия россиян в международных соревнованиях МОК отменил свои рекомендации по поводу участия россиян в международных соревнованиях
Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев

Видео

Динамо одолело чемпиона Австрии в последнем спарринге перед стартом в еврокубках
Динамо одолело чемпиона Австрии в последнем спарринге перед стартом в еврокубках

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: 1/8 финала ЧМ-2026, старт Лиги чемпионов и Лиги конференций
просмотров
Свитолина проиграла Снигур на старте Уимблдона
просмотров
Костюк пробилась в 1/4 финала Уимблдона
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" обыграли ЛАСК перед встречей с Университатей в отборе Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Олимпийские виды19:48
МОК отменил свои рекомендации по поводу участия россиян в международных соревнованиях
Бокс18:45
Бокс: расписание боев
Бокс18:35
Ромеро и Теофимо согласовали проведение титульного боя
ЧМ-202617:52
"Я не принимал участия в процессе": Балогун прокомментировал приостановку своей дисквалификации
Европа14:47
Сборная Португалии определилась с новым тренером
ЧМ-202614:15
"Переиграть финал": Кан иронично отреагировал на ситуацию с Балогуном
ЧМ-202613:20
Хавбек сборной Бельгии выбыл на долгий срок
Формула 112:07
В Ред Булл растет недовольство Ферстаппеном
Европа11:26
Бывший тренер Челси нашел себе новый клуб
Формула 110:40
Еще один Гран-при получил уикэнд со спринтом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK